Jouez à la version classique du jeu le plus populaire de tous les temps – Minecraft, totalement gratuitement!

Quoi de plus excitant que de revenir aux racines de l’un des jeux les plus populaires de tous les temps, Minecraft, et ce, totalement gratuitement? Préparez-vous pour un voyage dans le temps avec la version classique de Minecraft.

Minecraft : une épopée qui a traversé les générations

Le phénomène Minecraft, qui devait être le hit de l’année, est devenu, au fil des ans, un mastodonte qui a marqué plusieurs générations. Depuis près de 14 ans, le jeu a évolué, a été transformé, mais il existe un moyen de revenir aux origines. Désormais, tous les fans peuvent découvrir les racines de ce jeu et jouer gratuitement à ce que seuls quelques-uns se rappellent. La version classique de Minecraft est un retour gratuit au passé.

Minecraft Classic : un trésor gratuit et accessible à tous

Alors que les versions complètes de Minecraft, telles que l’édition Bedrock et l’édition Java, restent des produits payants offrant une multitude de fonctionnalités, Microsoft a rendu Minecraft Classic disponible gratuitement en ligne pour tout utilisateur disposant d’un navigateur web.

Pas de pièges, pas de frais cachés. Vous avez accès à internet ? Alors vous avez accès à Minecraft Classic. Pour jouer gratuitement à Minecraft, il suffit de se rendre sur le site classic.minecraft.net. Ce dernier devrait fonctionner sur n’importe quel ordinateur et navigateur web actuel.

Découvrez la version originelle de Minecraft

La version créative de Minecraft d’il y a des éons est disponible. Actuellement, nous avons la version 0.0.23a_01. Parmi les points principaux à noter : vous ne pouvez construire qu’avec les 32 blocs originaux, et vous devez faire face aux bugs d’origine. L’interface est si primitive que “seule sa mère pourrait l’aimer”, selon les mots du site officiel de Minecraft. C’est gratuit, alors pourquoi se plaindre ?

Comment contrôler votre personnage dans Minecraft Classic ?

Dans Minecraft Classic, vous pouvez vous déplacer à l’aide du clavier, et vous aurez également besoin d’une souris ou d’un trackpad pour contrôler le curseur à l’écran. Voici les commandes dans Minecraft Classic :

Pour avancer : W ;

Pour reculer : S ;

Pour se déplacer à gauche : A ;

Pour se déplacer à droite : D ;

Pour sauter : Espace ;

Pour sélectionner les blocs : B ;

Pour changer de brouillard : F ;

Pour utiliser le chat : T ;

Pour sauvegarder votre position : Entrée ;

Pour charger votre position sauvegardée : R.

Grâce à ces touches, vous pouvez vous déplacer librement, construire, communiquer et explorer le monde de Minecraft Classic.

Revivez la nostalgie de Minecraft, totalement gratuitement

Et le plus important : c’est entièrement gratuit. Alors, êtes-vous prêts à revenir à Minecraft et à ressentir cette nostalgie ?

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.