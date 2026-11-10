Motorola Signature 27 : ses vidéos sont améliorées pendant la prise de vue, sans attendre le cloud

La caméra d’un téléphone ne se juge pas seulement au nombre de mégapixels. Pour la vidéo, une autre question compte : quand le traitement est-il effectué et quand peut-on récupérer le résultat ? Avec le Signature 27, Motorola décrit une correction pendant la capture. Sur les Pixel compatibles, la fonction Video Boost de Google repose au contraire sur une optimisation dans le cloud.

Cette différence peut peser lorsqu’on filme en déplacement et qu’on veut rapidement partager une séquence. Elle ne démontre pas, à elle seule, que l’un produit de meilleures images que l’autre.

Le Signature 27 intervient sur chaque image capturée

Dans son communiqué du 6 novembre, Motorola explique que son moteur d’amélioration vidéo ajuste automatiquement les couleurs, l’exposition, la réduction du bruit et les détails pendant l’enregistrement. Le constructeur cite les changements de lumière et les scènes contrastées, comme un concert.

Il associe ce traitement à plusieurs éléments : technologie HDR du capteur, stabilisation électronique Qualcomm, stabilisation optique et enregistrement Dolby Vision. Chacun traite une difficulté différente. Une correction de couleur ne remplace pas la stabilisation d’un mouvement ; le HDR vise, lui, à préserver des informations dans les zones très claires et très sombres.

Ce moteur est distinct du capteur EVS utilisé pour les sujets en mouvement : celui-ci assiste la photographie, tandis que le traitement décrit ici concerne la vidéo.

Sur Pixel, la meilleure version arrive après la sauvegarde

Google décrit un autre fonctionnement pour Video Boost. La vidéo doit être sauvegardée dans Google Photos pour être optimisée. Une première version peut être regardée et partagée immédiatement, mais elle ne correspond pas au résultat final : Google indique une prévisualisation initiale en 1080p, en SDR, à 30 images par seconde.

Le transfert respecte les préférences de sauvegarde. Si l’envoi n’est autorisé qu’en Wi-Fi, l’optimisation ne part donc pas automatiquement sur le réseau mobile. Autre limite à connaître avant une longue séquence : un enregistrement Video Boost ne peut pas dépasser dix minutes.

Ce fonctionnement concerne une fonction particulière des Pixel compatibles, pas toutes les vidéos tournées avec un Pixel.

La différence utile avant de choisir

Pour envoyer rapidement un extrait sans attendre une sauvegarde, la promesse du traitement en temps réel de Motorola est intéressante. Pour une séquence que l’on accepte de récupérer plus tard, l’attente du traitement Google peut être moins contraignante.

Reste à comparer des prises de vue équivalentes : même lumière, même mouvement, même cadrage et fichiers finaux. Nous n’avons pas réalisé ce test. Le traitement immédiat constitue une différence de méthode, pas une victoire automatique en qualité vidéo.

Avant un achat, une démonstration qui ne montre que l’aperçu du Pixel face au fichier terminé du Motorola serait donc insuffisante. Il faut examiner le résultat optimisé des deux appareils pour juger l’image, puis intégrer le temps et la connexion nécessaires pour l’obtenir.