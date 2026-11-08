Motorola Signature 27 : ce capteur veut sauver les photos quand votre sujet bouge

L’EVS ne sert pas à ajouter un zoom : il détecte les changements de lumière pour assister Action Shot. Une approche originale, dont le résultat reste à tester.

Un enfant qui court ou un animal qui traverse le cadre peut rester flou avec un smartphone pourtant très performant. Le Motorola Signature 27 ajoute un capteur EVS consacré au mouvement pour aider sa fonction Action Shot. Il ne s’agit pas d’un appareil photo supplémentaire destiné à produire une autre focale, mais d’une autre façon d’observer la scène.

Le capteur surveille les changements de lumière

Dans son communiqué de présentation, Motorola décrit un capteur indépendant qui relève les variations de luminosité au niveau des pixels. Ces informations de mouvement complètent celles des caméras principales. Le fabricant explique qu’Action Shot s’en sert pour mieux figer les sujets rapides tout en exploitant la lumière disponible.

C’est une promesse de fonctionnement du constructeur, pas un essai photographique réalisé par Menow.

Pourquoi ce n’est pas un simple nombre de mégapixels de plus

La documentation technique de Sony explique le principe général des capteurs événementiels : au lieu de transmettre seulement une succession d’images complètes, ils peuvent signaler les changements détectés, avec une position et une information temporelle. Chaque pixel travaille de façon asynchrone. Cette explication ne démontre pas que Motorola utilise un composant Sony précis : le fournisseur de l’EVS n’est pas établi ici.

Pour comprendre la différence, imaginons un sujet qui passe devant un fond immobile. L’information pertinente est son déplacement, même si l’essentiel du décor ne change pas. Le capteur EVS vise précisément ce type de variation ; les appareils principaux restent chargés de former la photographie.

Il ne faut donc ni ajouter ses caractéristiques aux mégapixels de la caméra principale, ni y voir un nouveau zoom.

Trois formes de flou à ne pas confondre

Le déplacement du téléphone, celui du sujet et une mise au point incorrecte ne posent pas le même problème. La stabilisation optique aide contre certains mouvements de l’appareil ; elle ne suffit pas à immobiliser une personne qui bouge pendant la prise de vue. L’EVS est intéressant parce que Motorola le présente comme un outil pour mieux traiter l’action elle-même.

Le Signature 27 conserve un appareil principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 200 mégapixels dont il faut distinguer zoom optique et traitement et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le résultat d’Action Shot devra néanmoins être évalué sur des scènes répétables, notamment en intérieur. Une photo de sujet mobile ne devient pas automatiquement nette parce qu’un capteur de mouvement figure sur la fiche technique.