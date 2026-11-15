Motorola Signature 27 : pourquoi deux capacités de batterie circulent en Europe

7 000 ou 5 500 mAh ? Les deux nombres apparaissent à propos du Motorola Signature 27, parfois jusque dans les mentions techniques d’une même page. Pour un achat en France, la fiche de Motorola met en avant une batterie de 7 000 mAh. La valeur de 5 500 mAh correspond à une autre capacité documentée et explique pourquoi il faut comparer la référence exacte avant de commander chez un revendeur étranger.

Pourquoi les chiffres ne désignent pas tous la même chose

La fiche française de Motorola donne 7 000 mAh de capacité typique et 6 790 mAh de capacité nominale. La première valeur représente la capacité typique annoncée. La seconde désigne le minimum garanti dans les conditions indiquées par le fabricant. Le site conserve aussi une mention de 5 500 mAh typiques et 5 350 mAh nominaux. Cette seconde paire correspond à une capacité distincte, avec son propre minimum.

Valeur Ce qu’elle indique 7 000 mAh Capacité typique mise en avant sur la fiche française 6 790 mAh Capacité nominale indiquée pour cette batterie 5 500 mAh Autre capacité typique figurant dans la documentation 5 350 mAh Capacité nominale associée à cette seconde valeur

Le cas allemand explique une partie de la confusion

La fiche allemande a alimenté les doutes sur la capacité livrée en Europe. La vérification rapportée par Android Authority a retrouvé 7 000 mAh sur les pages de plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne, tout en signalant deux modèles dans la documentation réglementaire. La présence d’une référence dans un document européen ne suffit pas à établir où elle sera vendue. Pour la France, l’information détaillée dans notre article sur le Signature 27 à 1 899 € reste cohérente avec la fiche commerciale française.

Quoi vérifier avant de payer

Relevez la référence complète sur la fiche du revendeur, surtout si l’offre vient d’une place de marché ou d’un autre pays. Comparez les valeurs de même nature. Une mention à 6 790 mAh peut désigner le minimum nominal de la batterie vendue comme 7 000 mAh. Demandez la fiche de la référence vendue si l’annonce donne 5 500 mAh ou laisse le champ vide. Le nom du produit et le pays du site marchand ne suffisent pas à identifier la version expédiée.

L’écart de 1 500 mAh représente environ 21 % de la capacité typique du modèle à 7 000 mAh. C’est assez pour compter dans une décision d’achat, même si la durée entre deux charges dépend aussi de l’écran, du réseau et de vos usages. En cas de doute sur une offre, le numéro de modèle est le meilleur point de départ.