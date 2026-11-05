Le Motorola Signature 27 coûtera 1 899 € en France avec une batterie de 7 000 mAh

Le Motorola Signature 27 a désormais un prix français. Le nouveau haut de gamme sera proposé à 1 899 € sur le site de Motorola, selon les informations de lancement communiquées à la presse française. Les précommandes doivent ouvrir le 16 novembre, avant une commercialisation le 2 décembre.

Le prix conseillé du premier Signature avait atteint 1 299 € en France. Le nouveau modèle ajoute donc 600 € à cette référence. Ces deux montants correspondent aux tarifs de lancement.

La batterie grimpe à 7 000 mAh

Motorola annonce une capacité typique de 7 000 mAh. La capacité nominale indiquée dans ses notes techniques est de 6 790 mAh. La marque chiffre le gain à 35 % par rapport au premier Signature. La recharge monte à 90 W en filaire et 50 W sans fil avec des accessoires compatibles. Le chargeur 90 W est vendu séparément.

Un capteur supplémentaire pour suivre le mouvement

À côté du téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, Motorola a placé un capteur dédié qui détecte les variations de lumière pixel par pixel. Le téléphone peut exploiter ces informations pour mieux saisir un sujet en mouvement. Dans ses essais, DXOMARK relève une bonne qualité au zoom à moyenne distance, mais observe encore du flou sur les sujets mobiles en faible lumière et moins de détails à très longue distance.

L’écran affiche pour sa part un pic annoncé de 12 000 nits dans des conditions particulières de laboratoire. Ce chiffre renseigne sur une pointe de luminosité. Pour évaluer le confort en plein soleil, il faudra aussi regarder la luminosité que la dalle peut maintenir sur une grande surface.

GrapheneOS aura son propre calendrier

Motorola confirme la prise en charge de GrapheneOS et renvoie à une communication ultérieure pour les détails. La date du 2 décembre concerne la vente du téléphone en France. La disponibilité du système alternatif reste à confirmer.

Annonce Motorola, essais photo DXOMARK et prise en main 01net pour le prix et le calendrier français.