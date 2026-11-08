Motorola Signature 27 ou Signature : 1 800 mAh de plus, mais 41 g à porter

Batterie, téléobjectif, écran et poids : le Signature 27 ne progresse pas sur tous les critères. Voici les différences utiles avant de changer de génération.

Le Motorola Signature 27 ne remplace pas simplement le Signature par une fiche plus longue. Il échange une partie de la légèreté du premier modèle contre une batterie plus grosse et un système photo davantage tourné vers le mouvement et le téléobjectif. Le choix dépend donc aussi de ce que vous acceptez de porter : 227 g annoncés pour le nouveau, contre 186 g pour le Signature.

Voici les différences qui changent réellement l’usage, à partir des caractéristiques publiées et des documents Motorola. Il s’agit d’une comparaison technique, sans essai photo ou d’autonomie effectué par Menow.

Le lancement français annoncé à 1 899 € place le Signature 27 600 € au-dessus du tarif de lancement du précédent. Cette différence compare les prix conseillés initiaux, pas les offres actuellement disponibles pour l’ancien modèle.

Caractéristique Signature 27 Signature Conséquence à examiner Poids 227 g 186 g 41 g de plus à tenir et à transporter Épaisseur annoncée 7,99 mm 6,99 mm Le précédent reste plus fin Batterie 7 000 mAh 5 200 mAh Capacité accrue, autonomie à mesurer Recharge filaire / sans fil 90 W / 50 W 90 W / 50 W Pas de hausse de puissance annoncée Écran 6,8 pouces, tandem OLED, 120 Hz 6,8 pouces, LTPO OLED, jusqu’à 165 Hz Technologie de dalle et fréquence ne progressent pas dans le même sens Téléobjectif 200 Mpx, optique 3× 50 Mpx, optique 3× Plus de définition, sans zoom optique multiplié par quatre

La batterie gagne 1 800 mAh, pas une durée garantie

Motorola annonce une batterie de 7 000 mAh pour le Signature 27. Par rapport aux 5 200 mAh du précédent, la hausse atteint environ 35 %. C’est une réserve d’énergie supplémentaire, pas la preuve que chaque usage durera 35 % plus longtemps. Écran, réseau et traitement photo interviennent dans la consommation.

Les puissances de recharge restent identiques. On ne peut donc pas annoncer une recharge intégrale aussi rapide sur les deux appareils : la batterie à remplir n’a plus la même capacité. Les caractéristiques d’assistance du Signature confirment également son écran Super HD de 2 780 × 1 264 pixels. L’ancien modèle conserve donc une dalle finement définie ; l’évolution vers le tandem OLED porte sur une autre caractéristique de l’écran.

Le processeur change également : Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sur le 27, contre Snapdragon 8 Gen 5 sur le Signature. Le premier vise une catégorie supérieure, mais il manque ici des mesures réalisées dans les mêmes conditions pour chiffrer un gain dans un jeu ou un export vidéo. Les deux générations annoncent par ailleurs un suivi long : notre dossier distingue les versions Android et les années de sécurité promises, qui ne se lisent pas comme un seul compteur.

Le progrès photo porte sur le recadrage et le mouvement

Les deux téléobjectifs conservent un zoom optique annoncé de 3×. Passer de 50 à 200 Mpx n’allonge donc pas automatiquement la focale. Cela peut laisser davantage de matière pour recadrer une image, à condition que la lumière, l’optique et le traitement suivent.

Le Signature 27 ajoute surtout un capteur EVS destiné à recueillir des informations sur le mouvement. Motorola explique qu’il détecte les changements de lumière au niveau des pixels, en complément des appareils photo classiques. Ce rôle est différent de celui d’un quatrième objectif offrant un autre cadrage. La marque l’associe à son mode Action Shot ; il faudra des scènes comparables pour mesurer son apport sur un enfant qui court ou un animal en mouvement.

L’écran le plus récent n’a pas la fréquence la plus élevée

Le tandem OLED du Signature 27 utilise deux couches émissives. Motorola met en avant son efficacité et un pic de 12 000 nits, limité à des conditions particulières. Ce nombre ne décrit pas la luminosité permanente de toute la dalle, encore moins une visibilité deux fois meilleure que celle du premier Signature.

Le comparatif de 91mobiles relève en parallèle le passage de 165 à 120 Hz. Pour un joueur, c’est la fréquence réellement autorisée par son jeu qui compte. Pour les autres usages, les 41 g supplémentaires risquent d’être plus perceptibles qu’un écart théorique de fréquence. Le Signature garde ainsi un argument concret : proposer le grand écran dans un appareil sensiblement plus léger.