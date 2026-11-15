Motorola Signature 27 à 1 899 € : que gagne-t-on vraiment à quitter le Galaxy S26 Ultra ?

Avec 7 000 mAh et un téléobjectif de 200 mégapixels, le Motorola Signature 27 a de quoi faire hésiter un acheteur de Galaxy S26 Ultra. En France, son prix de 1 899 € oblige toutefois à regarder au-delà de la fiche technique. Ses avantages les plus concrets concernent la batterie et certaines prises de vue. Côté Samsung, le stylet, les accessoires déjà achetés et les habitudes prises avec One UI peuvent peser davantage que les chiffres.

Les 2 000 mAh de plus comptent surtout loin d’une prise

Le Signature 27 affiche une capacité typique de 7 000 mAh pour la version française, contre 5 000 mAh pour le Galaxy S26 Ultra. C’est 40 % de capacité supplémentaire sur le papier. Pour une journée passée à filmer, naviguer et partager une connexion en 5G, cette réserve constitue un argument concret. L’écart en heures reste à mesurer dans des conditions identiques, car la luminosité de l’écran, le réseau et la température pèsent sur la consommation.

Le Motorola monte à 90 W en filaire et 50 W sans fil avec des accessoires compatibles. Le chargeur 90 W est vendu séparément. Le chiffre de puissance correspond à un maximum, atteint dans certaines conditions : il ne donne pas à lui seul le temps d’une charge complète. Si vous commandez à l’étranger, vérifiez aussi la référence expédiée. Deux capacités de batterie circulent dans la documentation européenne, et l’intitulé « Signature 27 » ne suffit pas pour les départager.

En photo, regardez d’abord à quelle distance vous cadrez

Motorola combine un appareil principal Sony LYTIA L910 de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif périscopique de 200 Mpx à zoom optique 3×. Samsung propose deux téléobjectifs, avec des focales optiques 3× et 5×. Pour un portrait à quelques mètres, le 3× du Motorola est directement pertinent. Pour cadrer un détail plus loin, le 5× du Samsung fournit une seconde focale dédiée. La définition du capteur ne permet pas, à elle seule, de départager le rendu.

Le Signature 27 ajoute un capteur dédié aux changements de lumière pour aider à saisir le mouvement. C’est une piste intéressante pour des enfants ou des animaux difficiles à photographier. Les essais en laboratoire montrent encore du flou lorsqu’un sujet bouge sous un faible éclairage. Chez Motorola comme ailleurs, un concert sombre et une scène sportive en plein jour posent deux difficultés différentes. Si le zoom motive l’achat, comparez en priorité des images prises aux distances et sous les éclairages que vous utilisez.

Sept ans de suivi des deux côtés, des fonctions à vérifier une par une

Les deux marques annoncent sept générations de mises à jour du système et jusqu’à sept ans de correctifs de sécurité. Cette durée renseigne sur l’engagement de suivi, tandis que la cadence des mises à jour se juge sur la durée. Motorola annonce aussi la prise en charge de GrapheneOS. Posséder le téléphone et disposer d’une version de production installable sont deux étapes distinctes.

Avant de changer, faites l’inventaire de ce que vous utilisez déjà. Une Galaxy Watch peut conserver ses fonctions courantes avec un autre téléphone Android, mais certaines fonctions de santé dépendent d’un smartphone Galaxy compatible. Si vous annotez des PDF avec le S Pen intégré, la transition touche aussi votre façon de travailler. Pour vérifier une compatibilité, partez du nom exact de la fonction et de votre accessoire, plutôt que de la simple mention « compatible Android ».

Ce qui peut justifier les 1 899 € en France

Le tarif annoncé du Motorola s’accompagne de précommandes prévues le 16 novembre et d’une commercialisation le 2 décembre. Samsung affiche 1 769 € pour le Galaxy S26 Ultra de 512 Go sur sa boutique française avant les éventuelles remises. Comparez le prix réellement payé à stockage équivalent, puis ajoutez le chargeur si nécessaire. Une prévision de décote à six mois ne remplace pas un prix de reprise ferme.

Le Motorola se défend si vous manquez régulièrement de batterie et photographiez surtout au 3×. Le Galaxy mérite de rester en tête de votre liste si vous exploitez déjà le S Pen, les fonctions réservées à votre couple montre-téléphone ou le 5×. Ces usages permettent de juger l’écart de prix avant même que des essais d’autonomie comparables soient disponibles.