Mondial Relay : un SMS vous demande si vous êtes chez vous ? Voici comment vérifier si c’est vraiment le livreur

Vous attendez un colis et un numéro inconnu vous demande si vous êtes chez vous. La question paraît anodine. Mais Mondial Relay documente une arnaque en deux temps qui commence exactement comme ça. Pour vérifier votre livraison, ouvrez vous-même l’application du transporteur ou le suivi depuis votre commande. Vous n’avez pas besoin de répondre au message pour savoir où en est votre colis.

Le lien arrive après votre réponse

Dans le scénario décrit par Mondial Relay, le premier SMS sert à engager la conversation. Même un simple « non » peut déclencher un deuxième message. Cette fois, le faux livreur invoque un problème de livraison et envoie un lien pour choisir un nouveau créneau ou un point relais.

Le moment est bien choisi. Si vous attendez effectivement un colis, la demande semble coller à votre journée. Le premier message, sans lien ni demande de paiement, donne aussi moins de raisons de se méfier. C’est le second qui vous fait quitter la conversation pour une page capable d’imiter le site du transporteur.

Vérifiez le suivi depuis la commande d’origine

Revenez à l’e-mail de confirmation que vous avez reçu au moment de l’achat, ou ouvrez directement le détail de votre commande chez le marchand. Vérifiez quel transporteur prend en charge le colis et utilisez la référence de suivi déjà fournie. Si un incident est indiqué, passez par l’application ou l’assistance officielle pour connaître les options disponibles.

Une demande de quelques euros pour « reprogrammer » la livraison mérite le même contrôle. Cybermalveillance.gouv.fr explique que ces formulaires cherchent notamment à récupérer les coordonnées bancaires. Le montant affiché sur la page ne vous dit rien de ce que le fraudeur pourra tenter ensuite avec ces données.

Vous avez déjà répondu ou ouvert le lien ?

Vous avez seulement répondu au SMS. Coupez l’échange. Conservez le message, signalez-le au 33700 et bloquez le numéro.

Vous avez ouvert la page sans rien saisir. Fermez-la. Si elle vous a demandé d’installer une application ou d’autoriser une action, refusez. Si vous avez déjà installé quelque chose, faites-vous accompagner via le service public 17Cyber.

Vous avez saisi les coordonnées de votre carte. Contactez immédiatement votre banque via son application ou un numéro officiel pour faire opposition. Gardez les messages et captures pour signaler la fraude.

La même mécanique de confiance est à l’œuvre dans le faux concours envoyé par un proche sur WhatsApp. Dans les deux cas, le moyen de vérifier est de quitter la conversation et de reprendre contact par un canal que vous avez choisi vous-même.