Modern Warfare 4 sur PS5 Pro : le PSSR améliore l’image, mais ce défaut reste visible

Sur PS5 Pro, Modern Warfare 4 gagne en netteté avec le PSSR, mais certains reflets peuvent encore scintiller. L’analyse publiée le 6 novembre par Digital Foundry montre surtout que le choix entre 60 et 120 Hz change aussi le traitement de l’image. Pour le joueur, le compromis ne porte donc pas uniquement sur la fluidité.

Le PSSR aide les détails en mouvement, moins certains reflets

Dans sa démonstration, Digital Foundry constate une meilleure tenue des transparences et de certains détails fins avec le PSSR du mode 60 Hz. Les particules laissent moins de traînées et les éléments éloignés restent mieux définis en mouvement.

Les surfaces brillantes constituent le point faible : flaques, sols et métal peuvent produire du bruit. Le défaut n’affecte pas systématiquement chaque scène, mais peut attirer l’œil lorsqu’il occupe une grande surface. Il ne faut donc confondre ni une image globalement plus stable avec une image parfaite, ni ce défaut localisé avec une régression générale.

La vidéo originale de Digital Foundry montre ces différences à partir d’environ 5 min 20.

À 120 Hz, le jeu change de méthode

L’analyse indique que le mode 120 Hz revient au SMAA au lieu du PSSR. Dans la séquence de campagne mesurée, la Pro évolue entre 80 et 120 images par seconde, avec une moyenne d’environ 104. Ce résultat décrit le passage testé par Digital Foundry, pas toutes les missions.

Le VRR n’est plus obligatoire pour ouvrir le mode Performance

Dans les notes officielles de la saison 1, Infinity Ward annonce que les joueurs PS5 et Xbox Series X|S peuvent accéder au mode Performance 120 Hz avec un écran compatible 120 Hz, même sans VRR. Le studio continue de recommander ce dernier pour la meilleure expérience.

La fréquence de l’écran et le nombre d’images calculées sont deux choses distinctes. Un affichage à 120 Hz ne garantit pas que le jeu maintienne 120 images par seconde. Le VRR permet d’adapter le rafraîchissement aux variations de ce débit ; son absence ne ferme plus à elle seule l’accès au mode.

Pour choisir, comparez les deux modes dans une même scène avec des reflets, des particules et des mouvements de caméra. Le mode 60 Hz peut intéresser ceux qui privilégient la reconstruction de l’image ; le 120 Hz répond d’abord à la recherche de fluidité. Une capture immobile ne montre pas les mêmes défauts qu’une séquence jouée.

Ce constat technique complète nos sujets sur le contenu du jeu. Il ne change pas les missions disponibles et ne constitue pas l’annonce d’un correctif du PSSR. Si vous hésitez encore entre générations de consoles, notre guide PS5 Pro ou future PS6 aborde cette décision plus large.