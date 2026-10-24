Le lancement complet a lieu le 23 octobre, après les accès anticipés. La présence sur Switch 2 ne signifie pas une sortie sur les anciennes consoles.

Modern Warfare 4 est sorti : le piège du Game Pass et les plateformes à vérifier avant d’acheter

Modern Warfare 4 est sorti le 23 octobre, mais un abonnement Game Pass ne suffit pas pour y jouer dès le lancement. Activision demande un achat séparé, comme l’éditeur l’avait annoncé le 15 octobre. Les joueurs doivent aussi vérifier leur machine : cet épisode arrive sur Switch 2, mais pas sur PS4 ni Xbox One.

Le lancement concerne PS5, Xbox Series X et S, PC et Nintendo Switch 2. La présence de cette dernière version ne doit pas faire oublier l’absence de PS4 et de Xbox One parmi les plateformes annoncées.

L’abonnement ne remplace pas l’achat de ce nouvel épisode

Le communiqué officiel consacré au Game Pass situe l’inclusion de Modern Warfare 4 aux fêtes de fin d’année 2027. Les abonnés Ultimate conservent l’accès à des épisodes antérieurs mentionnés par l’éditeur, mais cela ne donne pas accès au nouveau jeu dès maintenant.

Cette différence est facile à manquer lorsque plusieurs Call of Duty coexistent dans un catalogue. Avant de payer, contrôlez donc le nom exact de l’épisode, la plateforme de l’édition choisie et ce qui est réellement inclus. Le fait de pouvoir lancer un ancien volet avec un abonnement ne suffit pas pour ce titre.

Campagne et DMZ étaient accessibles avant le lancement complet

La campagne a bénéficié d’un accès anticipé à partir du 16 octobre et DMZ à partir du 20 octobre, selon les conditions annoncées pour les précommandes numériques. La sortie complète du 23 octobre ne correspond donc pas au tout premier moment où des joueurs ont pu accéder à une partie du contenu.

C’est un repère utile pour lire les premiers avis Steam sur la campagne. Un commentaire publié durant cette période ne peut pas, à lui seul, rendre compte de toutes les conditions du multijoueur après le lancement général.

Shipment arrive après la sortie, pas dans le premier lot de cartes

Le guide officiel des cartes et modes distingue le contenu du lancement des ajouts suivants. Shipment est annoncé pour le 27 octobre, peu après la sortie. La carte ne doit donc pas être comptée comme immédiatement disponible simplement parce qu’elle figure dans la même présentation.

L’éditeur détaille aussi des formats différents : combats à six contre six, grandes batailles Ground War et affrontements Gunfight en petits groupes. La carte Cafe, prévue pour le deux contre deux, se déroule notamment dans un décor parisien. Cela décrit le contenu annoncé, sans constituer un test des connexions ou de l’équilibrage en conditions réelles.

Pour la version Switch 2, les performances restent à apprécier sur la base de tests : aucune mesure n’est présentée ici. Les critères immédiatement vérifiables sont la plateforme de l’édition choisie, son achat séparé et le calendrier des modes ou cartes que l’on veut retrouver. C’est notamment ce dernier point qui distinguera le week-end de lancement de l’arrivée de Shipment le 27 octobre.