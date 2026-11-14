Microsoft 365 est rétabli : que vérifier si Outlook ou Teams bloque encore ?

Microsoft a annoncé le rétablissement de ses services après la panne de Microsoft 365 commencée le 12 novembre. Pendant l’interruption, Outlook, Teams et Copilot ont fait l’objet de signalements. Le chiffre de 74 pays et territoires correspond à l’origine des signalements reçus par Downdetector, tel que rapporté par l’Associated Press. Il ne mesure pas la proportion d’abonnés touchés dans chaque pays.

Vérifiez si le problème touche le service ou seulement votre session

Consultez l’état des services Microsoft. Dans une entreprise, demandez aussi à votre service informatique de vérifier le tableau d’état propre à votre organisation. Si Outlook fonctionne dans le navigateur avec le même compte mais reste bloqué dans l’application, vous avez une indication utile à donner au support. Si les deux échouent, relevez le message et l’heure de l’erreur.

Regardez ce qui est réellement parti pendant la panne

Dans Outlook, ouvrez la boîte d’envoi puis les éléments envoyés avant de renvoyer un message important. Un message resté en attente peut repartir quand la connexion revient. Pour un rendez-vous, vérifiez l’invitation et son horaire dans le calendrier, surtout si l’organisateur a dû modifier le créneau pendant la panne.

Si le souci persiste, indiquez au support le service concerné, votre type d’appareil et si plusieurs collègues voient le même message. Le premier article de Menow sur l’interruption détaille comment reconnaître une panne commune lorsqu’elle est encore en cours.

Si c’est Outlook ou Teams qui reste bloqué

Dans Outlook classique pour Windows, vérifiez si la barre d’état indique un mode hors connexion. Dans ce cas, Microsoft indique comment repasser en ligne depuis l’onglet Envoi/Réception. Si seul un message reste bloqué, regardez aussi si sa pièce jointe dépasse la taille autorisée. Dans Teams, si la version web fonctionne avec le même compte, essayez de vous déconnecter de l’application, fermez-la puis reconnectez-vous. Cette comparaison entre le web et l’application aide le support à reproduire le problème.