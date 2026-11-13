Outlook et Teams perturbés : comment savoir si la panne Microsoft 365 vous touche

Des utilisateurs de Microsoft 365 ont signalé des difficultés avec Outlook et Teams à partir du 12 novembre. Les communications de plusieurs établissements font état d’un rétablissement progressif le 13 novembre. L’état peut varier selon le compte et le service utilisé.

Faire la différence entre une panne générale et un problème local

Vérifiez d’abord si des collègues utilisant le même environnement rencontrent le même problème. Puis essayez le service dans votre navigateur avec le même compte. Si seul le logiciel installé échoue, le diagnostic diffère de celui d’un compte indisponible sur le Web comme sur le bureau. Notez l’heure, le message d’erreur et la fonction touchée avant de transmettre le problème au support.

Que faire en attendant le rétablissement ?

Vérifiez la boîte d’envoi et les éléments envoyés avant de renvoyer un courriel urgent. Le premier message pourrait partir à la reprise. Pour une réunion imminente, informez les participants par un autre canal approuvé par votre organisation. Si vous gérez le service, consultez le tableau de bord de santé Microsoft 365 de votre organisation pour les mises à jour propres à votre environnement.

Si Outlook fonctionne sur le Web

Si les messages apparaissent dans Outlook sur le Web mais restent bloqués dans l’application, gardez la version Web comme solution provisoire. Avant de supprimer un profil Outlook, vérifiez que les brouillons importants et les messages en attente existent côté serveur. Si l’accès échoue aussi sur le Web, demandez au support de vérifier l’état du service pour votre compte. Pour Teams, distinguez un échec de connexion d’un problème audio pendant un appel : une réunion qui s’ouvre avec un micro muet appelle d’abord une vérification du périphérique sélectionné.