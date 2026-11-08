Mass Effect et Dragon Age : un documentaire racontera l’histoire de BioWare en 2027

Massive Effect: The BioWare Story réunit fondateurs, développeurs et comédiens. Un film attendu en 2027, dont les fans peuvent aussi nourrir les archives.

Les créateurs de Mass Effect et Dragon Age vont raconter les coulisses de BioWare dans un documentaire. Le documentaire Massive Effect: The BioWare Story est attendu en 2027 et se consacrera aux personnes derrière le studio. Il s’agit bien d’un film sur BioWare, pas de l’annonce d’un nouveau jeu.

Le projet possède désormais un site officiel. Il présente une production indépendante de Fennessey Films et Score G Productions, réalisée par Akash Sherman et soutenue par les cofondateurs Ray Muzyka et Greg Zeschuk. L’année 2027 y est indiquée, sans jour de sortie.

Un tournage commencé avant la fermeture du studio

Ce documentaire n’a pas été improvisé après l’annonce de la fermeture de BioWare. Selon les informations de Deadline rapportées par Inven Global, le tournage avait commencé environ deux ans auparavant et s’est poursuivi pendant cette période. La production peut donc raconter un parcours, au-delà d’un simple commentaire rétrospectif sur sa fin.

Le film doit revenir sur la naissance du studio à Edmonton en 1995 et son évolution. Les noms associés à cette histoire couvrent plusieurs générations de joueurs : Baldur’s Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect et Dragon Age.

Pour le public français qui connaît surtout une de ces séries, l’intérêt sera de replacer ses souvenirs dans une histoire plus large. Un jeu ne se résume pas à une marque : ses dialogues, ses personnages et ses choix narratifs sont aussi le résultat du travail d’équipes dont les parcours se croisent et se séparent.

Les intervenants annoncés comprennent notamment Casey Hudson, David Gaider, Mark Darrah et Jennifer Hale, la comédienne qui prête sa voix à Shepard au féminin dans la version anglaise de Mass Effect. Les trois fondateurs Ray Muzyka, Greg Zeschuk et Augustine Yip font également partie des personnes citées.

Geoff Keighley a, de son côté, confirmé avoir été interviewé, comme le rapporte Game Informer. Cela indique la diversité des regards réunis ; ce n’est pas encore une description du montage définitif ni du temps de parole accordé à chacun.

La question sera de voir comment le film relie les décisions de création aux transformations du studio. Une annonce de documentaire ne permet pas de connaître sa réponse à l’avance. Il serait donc prématuré de promettre des révélations inédites sur un épisode précis ou une enquête exhaustive sur toutes les difficultés de BioWare.

Les fans peuvent aussi proposer leurs propres souvenirs

Le site du film invite les joueurs à envoyer des éléments liés à leur histoire avec BioWare : créations de fans, cosplay, photos ou vidéos de conventions, objets personnels et autres souvenirs. Cette collecte peut intéresser ceux qui ont conservé des documents d’époque, au-delà des images promotionnelles des jeux.

Une contribution envoyée n’est pas une apparition garantie dans le documentaire. Avant de transmettre une photo ou une vidéo, prenez le temps de consulter les conditions du formulaire et de vérifier ce que vous êtes autorisé à partager, notamment si d’autres personnes apparaissent sur les images.

Pour le regarder en France, il manque encore une information essentielle : sa distribution locale. La commande du film par la chaîne canadienne Super Channel ne signifie pas qu’il sera automatiquement accessible sur une plateforme française. À ce stade, retenez donc l’année 2027 et le projet confirmé ; une date précise, un diffuseur français et les modalités de visionnage restent à annoncer.

Ce film constitue un projet distinct de la fermeture de BioWare et de l’arrêt du prochain Mass Effect, que nous avions détaillés. Sa préparation avait commencé auparavant.

Crédit image : Fennessey Films / Score G Productions.