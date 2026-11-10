MagicOS 11 : les tests rouvrent sur 28 appareils Honor, voici les modèles concernés

Les propriétaires de certains anciens Honor ont une nouvelle occasion de rejoindre les tests de MagicOS 11. Le 9 novembre, le compte chargé du suivi logiciel de la marque a annoncé la réouverture des inscriptions de la troisième vague. La liste rassemble 28 références, parmi lesquelles les Magic5 et plusieurs versions du pliable Magic V2.

Une précision change toutefois la portée de l’annonce : cette campagne concerne la Chine. Elle ne constitue pas un calendrier de déploiement français et ne prouve pas qu’un téléphone acheté en France pourra rejoindre les mêmes essais.

Une réouverture des inscriptions, pas une version stable

IT Home rapporte l’annonce du compte Honor consacré aux mises à niveau. Le changement concerne l’accès à une phase de test déjà organisée à l’automne. Il ne faut donc pas confondre cette nouvelle possibilité de candidature avec une arrivée générale de la version finale.

Les Magic5 et Magic V2 font partie des appareils cités

La liste comprend 22 smartphones et six tablettes. Voici les références de la campagne chinoise, regroupées pour retrouver plus facilement son appareil.

Famille Modèles cités Magic5 Magic5, Magic5 Pro, Magic5 Ultimate Pliables Magic Vs3, Magic V2, Magic V2 Ultimate, Magic V2 RSR Porsche Design Série 300 300, 300 Pro, 300 Ultra Séries 100 et 200 100, 100 Pro, 200, 200 Pro Autres smartphones Robot Phone, GT, 90 GT, Power, X80 Pro Max, X70 Pro Max, X70 édition renouvelée, X70 Tablettes MagicPad4, Pad 20 5G, Pad 20 édition écran mat, Pad 20, Pad 10 édition écran mat, Pad 10

Les mentions « édition renouvelée » et « édition écran mat » traduisent ici les variantes chinoises de la liste. Elles ne désignent pas une nouvelle appellation de vente française.

Le retour de cette vague permet donc aux candidats chinois qui avaient manqué la première période de recrutement de se manifester à nouveau. Une inscription reste une candidature à un test : ce n’est pas l’installation automatique d’une version stable.

Ce que cette annonce signifie pour un Honor utilisé en France

La réponse utile est plus limitée qu’un simple « votre modèle est compatible ». Un téléphone dont le nom commercial ressemble à une référence chinoise n’est pas nécessairement inscrit dans le même programme logiciel. Copier un calendrier chinois comme s’il s’appliquait à tous les appareils vendus en France donnerait une fausse attente.

Le premier contrôle consiste à relever la référence exacte dans les informations du téléphone, puis à consulter les annonces Honor correspondant à son pays de vente. Le nom Magic5 ou Magic V2 ne suffit pas à déterminer le programme logiciel auquel l’appareil peut participer.

Menow a déjà présenté les ambitions de MagicOS 11 et de son assistant. Le fait nouveau concerne ici les inscriptions aux essais chinois sur des générations antérieures. Pour la France, une annonce locale reste nécessaire avant de conseiller à tous les propriétaires de Magic5 ou de Magic V2 de chercher cette bêta.

Crédit image : HONOR.