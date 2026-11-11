Les smartphones Xiaomi qui ne recevront plus de mises à jour en 2026

Le Redmi 13C et le POCO C65 font partie des téléphones dont le suivi logiciel arrive à son terme en novembre 2026. D’autres références, comme les Xiaomi 12T et 12T Pro, ont atteint cette échéance plus tôt dans l’année. Voici les modèles concernés et ce que cette date change pour vous.
Les téléphones concernés, mois par mois
|Gamme
|Échéance en 2026
|Modèles
|Xiaomi
|Mars
|Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro
|Xiaomi
|Juillet
|Xiaomi 12 Lite
|Xiaomi
|Octobre
|Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro
|Redmi
|Mars
|Redmi 12C, Redmi A2, Redmi A2+, Redmi Note 12 5G
|Redmi
|Avril
|Redmi Note 12 Pro
|Redmi
|Novembre
|Redmi 13C
|POCO
|Février
|POCO X5 Pro 5G
|POCO
|Mai
|POCO F5, POCO F5 Pro
|POCO
|Novembre
|POCO C65
Du côté des tablettes, le Xiaomi Pad 6 est arrivé à échéance en juillet. Les Redmi Pad SE et Redmi Pad SE 8.7 figurent au calendrier d’août. Vérifiez le nom exact dans Paramètres → À propos du téléphone, en particulier si votre appareil porte la mention 5G. Deux variantes au nom proche peuvent avoir un calendrier différent.
Ce qui change quand le suivi s’arrête
Votre téléphone continue de fonctionner, et les applications peuvent encore recevoir leurs propres mises à jour. La fin du suivi concerne surtout les correctifs distribués par le fabricant. Une application à jour peut donc cohabiter avec un système dont certains problèmes de sécurité resteront sans correctif.
Avant d’envisager un remplacement, installez la dernière version disponible depuis À propos du téléphone, puis vérifiez la date du correctif de sécurité Android dans les paramètres. Si c’est le téléphone que vous utilisez pour la banque, le travail ou la validation de vos connexions, cette date est un bon point de départ pour décider combien de temps le garder. Pensez à sauvegarder vos photos et à préparer le transfert des applications d’authentification avant de changer d’appareil.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.