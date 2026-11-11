Les smartphones Xiaomi qui ne recevront plus de mises à jour en 2026

Le Redmi 13C et le POCO C65 font partie des téléphones dont le suivi logiciel arrive à son terme en novembre 2026. D’autres références, comme les Xiaomi 12T et 12T Pro, ont atteint cette échéance plus tôt dans l’année. Voici les modèles concernés et ce que cette date change pour vous.

Les téléphones concernés, mois par mois

Gamme Échéance en 2026 Modèles Xiaomi Mars Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro Xiaomi Juillet Xiaomi 12 Lite Xiaomi Octobre Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro Redmi Mars Redmi 12C, Redmi A2, Redmi A2+, Redmi Note 12 5G Redmi Avril Redmi Note 12 Pro Redmi Novembre Redmi 13C POCO Février POCO X5 Pro 5G POCO Mai POCO F5, POCO F5 Pro POCO Novembre POCO C65

Du côté des tablettes, le Xiaomi Pad 6 est arrivé à échéance en juillet. Les Redmi Pad SE et Redmi Pad SE 8.7 figurent au calendrier d’août. Vérifiez le nom exact dans Paramètres → À propos du téléphone, en particulier si votre appareil porte la mention 5G. Deux variantes au nom proche peuvent avoir un calendrier différent.

Ce qui change quand le suivi s’arrête

Votre téléphone continue de fonctionner, et les applications peuvent encore recevoir leurs propres mises à jour. La fin du suivi concerne surtout les correctifs distribués par le fabricant. Une application à jour peut donc cohabiter avec un système dont certains problèmes de sécurité resteront sans correctif.

Avant d’envisager un remplacement, installez la dernière version disponible depuis À propos du téléphone, puis vérifiez la date du correctif de sécurité Android dans les paramètres. Si c’est le téléphone que vous utilisez pour la banque, le travail ou la validation de vos connexions, cette date est un bon point de départ pour décider combien de temps le garder. Pensez à sauvegarder vos photos et à préparer le transfert des applications d’authentification avant de changer d’appareil.