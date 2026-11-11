HyperOS 4 : pourquoi votre Xiaomi n’a toujours pas reçu la mise à jour

HyperOS 4 a commencé son déploiement mondial, mais votre Xiaomi affiche encore « Aucune mise à jour disponible » ? Au 11 novembre, cela peut s’expliquer par la vague de votre modèle ou par une diffusion progressive. Même deux propriétaires du même téléphone peuvent voir la mise à jour apparaître à des moments différents. Voici comment savoir dans quel cas vous êtes.

Le nom exact de votre téléphone change la réponse

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone et relevez le nom complet de l’appareil. Les mentions Pro, Max, 5G ou le simple « s » peuvent changer la fenêtre annoncée. Le meilleur exemple est la série POCO X8 : le X8 Pro est dans la première vague, le X8 standard dans la deuxième et le X8s dans la troisième.

Début prévu Exemples de modèles Début novembre Xiaomi 17T et 17T Pro, Redmi Note 15 Pro 5G, POCO X8 Pro et X8 Pro Max Mi-novembre Xiaomi 15 et 15T, POCO F7, POCO X8 et POCO X7 Pro Décembre Xiaomi 14 et 14T, Redmi Note 14 5G, POCO X8s et POCO X6 Pro Exemples tirés du calendrier mondial de Xiaomi. Chaque fenêtre indique le début prévu de la diffusion.

Votre vague a commencé ? Vérifiez ce que le téléphone propose

Touchez la tuile Xiaomi HyperOS dans À propos du téléphone, puis appuyez sur Rechercher les mises à jour. Faites la vérification avec une connexion stable. Sur la capture ci-dessous, l’écran central montre où retrouver le nom de l’appareil et la version installée, même lorsque le téléphone tourne encore sous une version antérieure.

Au centre, l’écran « À propos du téléphone » d’un Redmi 15 5G sous HyperOS 2. Capture : LesMobiles.

Si la recherche reste vide, le début de votre vague indique que Xiaomi peut commencer à distribuer la mise à jour. Le modèle, la région et l’opérateur peuvent influer sur le calendrier. Une capture publiée par un autre utilisateur ne suffit donc pas à conclure que la version est déjà proposée à votre appareil en France.

Quand faut-il simplement attendre, et quand demander de l’aide ?

Si votre vague n’a pas commencé, la date de début annoncée est votre meilleur repère. Si elle a commencé, laissez le déploiement avancer et relancez la recherche plus tard. Un fichier proposé pour une autre variante ou une autre région peut être incompatible avec votre téléphone.

Si votre référence est introuvable dans la liste ou si l’attente se prolonge alors que la mise à jour est distribuée pour votre variante, notez le modèle complet, la version logicielle et le pays d’achat avant de contacter Xiaomi. Pour vous situer, retrouvez aussi notre calendrier HyperOS 4 pour les Xiaomi, Redmi et POCO.