LEGO Star Wars : un Luke masqué et un autre Dark Vador se cachent dans les sets de janvier

Le Luke au masque et au sabre jaune est fourni avec le Y-Wing. Le Dark Vador au casque inspiré des dessins de Ralph McQuarrie accompagne le duel sur Bespin. Deux autres coffrets LEGO Star Wars de janvier contiennent les premières versions de Han Solo et de Leia.

Le petit Luke masqué se trouve dans le Y-Wing

La grande figurine de Luke Skywalker peut induire en erreur. Le modèle à construire représente bien Luke en pilote, mais c’est Leia qui est fournie en petite figurine anniversaire. Pour obtenir le Luke inspiré des dessins préparatoires de Ralph McQuarrie, cherchez le Y-Wing rebelle 75478. Sa tenue grise, son appareil respiratoire et son sabre jaune le distinguent du Luke que l’on connaît dans le premier film.

Dans le Duel sur Bespin 75480, la figurine du film affronte Luke sur la passerelle. Une seconde version de Vador reprend le casque des dessins préparatoires, avec une face plus allongée et des ouvertures plus larges autour des yeux. Le duel sur Bespin a aussi un levier pour faire pivoter Vador sur la passerelle.

Dans quelles boîtes trouver les quatre figurines ?

Figurine anniversaire Coffret Pièces Prix annoncé Luke Y-Wing rebelle, 75478 676 79,99 € Dark Vador Duel sur Bespin, 75480 718 79,99 € Han Solo Duel sur Mustafar, 75470 372 39,99 € Princesse Leia Grande figurine de Luke Skywalker, 75482 981 99,99 €

Le dossier LEGO du 50e anniversaire détaille les quatre associations et les prix annoncés. La vague débute le 1er janvier 2027. Si vous visez un coffret précis ou comptez l’offrir, vérifiez sa date sur la fiche française.

Le piège du coffret à l’effigie de Dark Vador

Le cadre mural Dark Vador 75466 porte son nom. Pour obtenir sa petite figurine d’après McQuarrie, il faut choisir Bespin 75480. Le casque de Stormtrooper 75495 reprend lui aussi un dessin préparatoire, sous la forme d’un objet d’exposition à construire. La gamme comprend aussi des plaques imprimées inspirées d’affiches Star Wars. Le numéro de boîte reste le meilleur repère pour retrouver la figurine recherchée.

Le Duel sur Mustafar à 39,99 € est la porte d’entrée la moins chère des quatre. Il contient un Han Solo en cape violette, armé d’un sabre. Si vous voulez surtout exposer le Y-Wing ou le grand Luke, choisissez d’abord la construction qui vous plaît et vérifiez ensuite le personnage fourni.