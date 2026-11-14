LEGO Star Wars : un levier fait pivoter Dark Vador face à Luke dans le duel sur Bespin

Un levier suffit à relancer le duel entre Luke Skywalker et Dark Vador dans la Cité des Nuages. En actionnant la commande du LEGO Star Wars Duel sur Bespin (75480), on fait pivoter Vador et brandir son sabre face à Luke. Le set de 718 pièces est annoncé pour le 1er janvier 2027 à 79,99 € en France.

Le duel se joue directement sur la passerelle

LEGO a reproduit le pont étroit, les escaliers et l’antenne de L’Empire contre-attaque. La commande se pousse ou se tire à la main pour faire bouger la figurine de Vador. L’antenne peut aussi sauter pendant l’affrontement. Pour exposer l’autre moment de la scène, on peut placer Luke sous la passerelle, agrippé à la structure, tandis que Vador reste au-dessus. Une plaque Star Wars et une seconde plaque reprenant une réplique de Vador accompagnent le décor.

Pourquoi la boîte contient deux Dark Vador

Avec Luke et le Dark Vador du duel, LEGO fournit une deuxième figurine de Vador, inspirée des dessins préparatoires de Ralph McQuarrie. C’est la figurine collector en édition limitée de ce set. Le duel sur Bespin fait partie des sept constructions présentées pour les 50 ans de Star Wars, parmi lesquelles figure aussi le duel sur Mustafar avec Anakin et Obi-Wan. Annonce du groupe LEGO.

La place à prévoir pour l’exposer

Une fois montée, la scène mesure environ 36 cm de large, 22 cm de haut et 14 cm de profondeur. Sur une étagère, laissez le dessous de la passerelle dégagé si vous voulez que Luke reste visible dans sa pose suspendue. Le set est conseillé dès 9 ans. L’application LEGO Builder permet de tourner le modèle et de zoomer sur les étapes de construction.

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