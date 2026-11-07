LEGO prépare six petites fleurs à construire : un bouquet pourra commencer à 4,99 €

LEGO prépare six petites fleurs à construire pour janvier 2027. Boutons d’or, mauves, jacinthes des bois, pois de senteur, capucines et chicorées élargissent la gamme Botanicals. Le format permet de composer progressivement un bouquet, plutôt que d’acheter immédiatement une grande boîte.

Les premières fiches françaises vérifiées affichent 4,99 € par référence, une disponibilité au 1er janvier 2027 et un âge conseillé de 8 ans et plus. Cela concerne les boutons d’or, les mauves, les jacinthes des bois et les pois de senteur. Les tarifs français des deux autres références restent à confirmer.

Six variétés, de 56 à 78 pièces

La présentation des six nouveautés permet d’identifier leurs références. Les premières fiches LEGO françaises détaillent aussi les dimensions : les boutons d’or dépassent 21 cm, les mauves et les jacinthes des bois 19 cm, les pois de senteur 22 cm. Petite boîte ne signifie donc pas fleur miniature.

Fleur Référence Pièces Boutons d’or 11532 78 Fleurs de mauve 11533 56 Jacinthes des bois 11534 57 Pois de senteur 11535 69 Capucines 11536 75 Fleurs de chicorée 11537 73

Le nombre de pièces ne suffit pas à choisir. Les boutons d’or apportent du jaune, les mauves du lilas, les jacinthes du bleu et les pois de senteur du rose. Les capucines ajoutent de l’orange, les chicorées du bleu-violet. L’association des couleurs et les fleurs déjà présentes chez vous comptent davantage qu’un écart de quelques briques.

Une composition à faire grandir, boîte après boîte

Les tiges réglables de plusieurs modèles permettent de modifier la silhouette du bouquet. On peut conserver une variété seule, en associer deux ou enrichir une création Botanicals existante. Chaque référence est vendue séparément : une image réunissant six variétés ne représente pas le contenu d’une seule boîte.

Attention également au contenant. Le vase présenté avec les boutons d’or n’est pas inclus. Ces fleurs à disposer soi-même se distinguent des compositions qui possèdent leur propre support. Pour une étagère étroite, il faut donc tenir compte de la hauteur des tiges, mais aussi du vase choisi.

L’application LEGO Builder fournit des instructions numériques avec rotation et zoom en 3D. Sur une corolle composée de petites pièces, cet affichage peut aider à comprendre leur orientation avant de les assembler.

Ce format décoratif rejoint une gamme où les constructions ne sont plus seulement des véhicules et des bâtiments : les créations de fans autour de Daft Punk montrent aussi cette diversité. Mais pour ces nouvelles fleurs, le rendez-vous annoncé reste janvier 2027 : ce ne sont pas des modèles déjà disponibles pour Noël 2026.