LEGO Daft Punk : un père et son fils ont recréé la pyramide d’Alive 2007

Tout part de la pyramide lumineuse derrière laquelle les Daft Punk jouaient pendant la tournée Alive 2007. Au Luxembourg, Patrick Harboun et son fils ont entrepris de recréer cette scène en LEGO. Leur maquette a gagné un concours, puis réuni 10 000 soutiens. LEGO a depuis annoncé qu’elle servirait de point de départ à un véritable coffret.

La pyramide donne son identité au projet

Le duo aurait pu se contenter de reproduire les deux casques. En choisissant la scène du concert, il a remis les musiciens à l’échelle du décor. Même sans le son, la silhouette de la pyramide rappelle le spectacle. La vidéo de Patrick Harboun permet de voir la construction de près et de comprendre ce que le projet cherche à reproduire.

Les 10 000 votes ont ouvert la porte, puis LEGO a donné son feu vert

La maquette a remporté le concours LEGO Ideas consacré à la musique en 2020. Elle a ensuite été soumise de nouveau au public en 2024 et a franchi le seuil des 10 000 soutiens. Ce seuil permet à un projet d’être examiné par LEGO Ideas. Le passage en développement, lui, a été confirmé dans le communiqué du 22 octobre.

Le film de Noël de LEGO sur One More Time remet la pyramide à l’écran. Pour voir la construction qui a lancé le projet, c’est la vidéo du créateur qu’il faut regarder. LEGO annonce une suite au partenariat en 2027. Le prix, la date de commercialisation et l’aspect définitif du coffret restent à préciser.