Daft Punk en figurines LEGO : « One More Time » revient dans le film de Noël

Deux casques, une pyramide lumineuse et One More Time. Les Daft Punk apparaissent sous forme de figurines dans le film de Noël 2026 de LEGO, dévoilé le 5 novembre. Réalisé par Michael Gracey, à qui l’on doit The Greatest Showman et Better Man, le court métrage de 74 secondes suit une brique à travers les coulisses d’un atelier.

Une brique traverse l’atelier jusqu’à la pyramide

Les robots casqués apparaissent dès le début, en route vers une petite porte jaune, aux côtés de yétis et d’Esmee Kosterman, pilote de la F1 Academy. La caméra accompagne ensuite une brique de deux tenons sur quatre de poste en poste. Les Daft Punk réapparaissent derrière leurs platines sous une pyramide lumineuse, avant que la brique finisse dans le sac d’un cadeau.

Pour voir les figurines en mouvement et entendre comment le morceau accompagne la traversée de l’atelier, retrouvez le film sur le site de LEGO.

Où en est le coffret inspiré d’Alive 2007 ?

La collaboration annoncée le 22 octobre prévoit un coffret LEGO Ideas inspiré de la tournée Alive 2007. Le projet est né d’une proposition de fan que LEGO a sélectionnée pour la phase de développement. Le film de Noël montre une nouvelle mise en scène du duo, au son de One More Time. LEGO n’a annoncé ni date de sortie ni prix du coffret à cette occasion.

Communiqué du Groupe LEGO sur le film et annonce du partenariat Daft Punk.

Photo de presse reproduite avec autorisation. © The LEGO Group.