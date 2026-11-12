LEGO recrée le casque de Stormtrooper imaginé avant le premier Star Wars

LEGO est remonté aux premiers dessins de Star Wars pour son nouveau casque de Stormtrooper. Le set 75495 transpose en 832 pièces une version imaginée par Ralph McQuarrie pendant la préparation du premier film. Il sortira le 1er janvier 2027 à 79,99 € en France.

Un casque qui montre le travail réalisé avant le tournage

McQuarrie a contribué à définir l’apparence de l’univers de Star Wars avant son arrivée à l’écran. Le casque LEGO reprend cette phase de recherche visuelle. La silhouette reste reconnaissable, avec la visière sombre et la coque blanche, mais la partie basse fait la différence : les pièces cylindriques autour de la bouche et les volumes saillants attirent immédiatement le regard.

C’est aussi ce qui distingue ce set du Dark Vador 2-en-1 annoncé pour le même anniversaire. Dark Vador propose deux constructions possibles. Ici, le sujet est une seule sculpture, conçue pour être observée de plusieurs angles. Le socle et la plaque identifient le modèle comme une interprétation des dessins préparatoires.

Quelle place prévoir pour l’exposer ?

La fiche française de LEGO indique environ 18 cm de haut, 12 cm de large et 14 cm de profondeur. C’est la profondeur qui mérite un coup de mètre si vous comptez le placer sur une tablette étroite. Garder un peu d’espace de chaque côté permet aussi de voir les volumes du masque, qui se lisent mieux de trois quarts.

La boîte comprend une tuile à collectionner inspirée de l’affiche de Rogue One, revue avec des figurines LEGO. La référence au film est un bonus du coffret. Le casque lui-même reste inspiré des dessins de McQuarrie pour le premier Star Wars.

Crédit visuel : LEGO.