Un casque ou une déco murale : ce Dark Vador LEGO se construit de deux façons

Le prochain Dark Vador de LEGO peut prendre deux formes. Avec les 628 pièces du set 75466, on peut construire un casque à poser sur une étagère ou une scène à suspendre au mur. Le coffret est annoncé à 69,99 € pour le 1er janvier 2027 en France, selon la fiche officielle du set.

Le même coffret, deux façons d’exposer Dark Vador

Le casque repose sur un socle fourni. Cette version met en avant la silhouette du masque, avec une visière sombre et une grille frontale. C’est celle à privilégier si vous avez déjà une étagère de casques LEGO ou si vous voulez pouvoir déplacer le modèle facilement.

La version murale change complètement la composition. Le visage de Vador y côtoie un sabre laser rouge et la réplique « I am your father », tirée de L’Empire contre-attaque. LEGO fournit le dispositif de suspension. Si votre vitrine est déjà pleine, c’est l’intérêt du second montage : il prend place au mur.

Peut-on exposer les deux modèles en même temps ?

Les deux montages partagent les pièces du coffret. Si vous voulez passer du casque au tableau, vous devrez donc démonter le premier pour récupérer les éléments nécessaires au second. Les instructions du montage alternatif sont disponibles au format numérique.

Le coffret comprend aussi une petite pièce de collection qui reproduit une affiche de L’Empire contre-attaque. Elle accompagne un set qui arrive en 2027, l’année des cinquante ans du premier film Star Wars, sorti en 1977.

À 69,99 €, la bonne question avant l’achat est donc celle de la place que vous voulez lui donner. Le casque se lit d’un coup d’œil sur un meuble. Le tableau raconte une scène et gagne à être regardé de près.

Crédit visuel : LEGO.