LEGO recrée la première affiche Star Wars en relief avec 3 209 pièces

Un sabre laser qui ressort du cadre, l’Étoile de la Mort au fond et la silhouette de Dark Vador au-dessus de Luke et Leia. Pour les 50 ans de Star Wars, LEGO a transformé l’affiche de 1977 en un tableau à assembler de 3 209 pièces. Le set 75467 coûtera 299,99 € en France. La sortie publique est fixée au 4 janvier 2027.

Le modèle reprend la composition de l’affiche « Style A » de Tom Jung, conçue pour la sortie en salles du premier Star Wars, aujourd’hui intitulé Un nouvel espoir. Luke brandit son sabre aux côtés de Leia. Dark Vador et l’Étoile de la Mort occupent l’arrière-plan, tandis que R2-D2 et C-3PO prennent place près des héros. Les reconnaître fait partie du plaisir de regarder le tableau de près.

La profondeur vient de la superposition des briques. Le regard passe des silhouettes claires au premier plan aux lignes plus sombres derrière elles. De face, on reconnaît la composition de l’affiche. De côté, on voit l’épaisseur des couches et les éléments qui avancent hors du fond. La boîte contient aussi une petite tuile de collection qui reprend une autre version de l’affiche, à exposer séparément.

Prévoyez 59 cm de hauteur pour l’exposer

Avec environ 59 cm de haut pour 40 cm de large, le tableau demande un vrai emplacement. Si vous prévoyez de l’installer au-dessus d’un bureau ou dans une bibliothèque, mesurez d’abord la hauteur disponible. C’est le grand tableau de cette vague anniversaire, avec un format très différent du Dark Vador 2-en-1 de 628 pièces, pensé pour choisir entre un casque à poser et une scène murale plus compacte.

Quand l’affiche sera-t-elle disponible en France ?

La boutique française de LEGO annonce un accès en avant-première du 1er au 3 janvier pour les membres LEGO Insiders. La vente ouvre à tous le 4 janvier. Si vous voyez le 1er janvier dans les annonces de la collection anniversaire, retenez que cette date correspond à l’accès réservé pour le tableau. Le communiqué de LEGO détaille aussi les autres modèles de la vague.

Crédit visuel : LEGO.