LEGO prépare un nouveau Yoshi pour adultes : Nintendo en montre juste assez pour intriguer

Un nez, deux yeux et une mention destinée aux adultes : Nintendo dévoile un premier aperçu d’un nouveau Yoshi en LEGO. Son contenu complet reste encore à découvrir.

Deux yeux, un nez vert et une annonce destinée aux adultes : Nintendo prépare un nouveau Yoshi en LEGO. Le personnage a été aperçu le 9 novembre dans un teaser de l’application Nintendo Today!, sans que le reste de la construction soit encore dévoilé.

Pour les fans de Mario, le détail intéressant est autant la présentation que le personnage. Cette fois, le gros plan montre un visage en volume. Il ne suffit toutefois pas à savoir si Yoshi sera présenté seul, accompagné d’un kart ou intégré à une scène.

Le nouveau visage de Yoshi se laisse entrevoir

Les premières images, rapportées par Nintendo Life et GamesRadar, montrent les yeux et une partie du museau, assemblés avec des pièces courbes. Le cadrage laisse volontairement le corps hors champ. La mention destinée aux adultes situe le public visé ; elle ne confirme pas à elle seule un nombre de pièces, une dimension ou une fonction mécanique.

Le visuel porte aussi une mention de droits datée de 2027. C’est un indice pour la période associée à cette création, pas une date précise de commercialisation en France. Aucun prix ni calendrier de réservation n’accompagne encore ce premier aperçu.

Une autre approche que Mario et Yoshi en pixels

Le dinosaure n’en est pas à sa première apparition dans la gamme. En 2024, LEGO avait déjà proposé un Mario et Yoshi inspiré de l’apparence des personnages dans Super Mario World, avec une construction évoquant leurs graphismes en deux dimensions.

Le nouveau gros plan s’en éloigne visuellement : il donne du relief au visage, au lieu de reproduire un personnage de profil en pixels. C’est la différence que l’on peut constater dès maintenant. En revanche, le teaser ne permet pas de comparer l’encombrement des deux modèles ou de promettre que le prochain pourra bouger de la même façon.

La boîte complète reste à découvrir

La question du kart demeure ouverte, malgré les rapprochements avec les modèles LEGO Mario Kart pour adultes. Il faudra attendre une vue entière pour savoir ce que Nintendo et LEGO ont réellement prévu. Ajouter un véhicule à partir de ce seul visage reviendrait à compléter l’annonce à leur place.

Ce premier indice suffit néanmoins à identifier une nouvelle proposition pour les collectionneurs Super Mario. Côté briques, une autre annonce du jour est plus avancée : le projet Interstellar a été retenu pour devenir un coffret officiel, même si son contenu commercial reste lui aussi à présenter.

Source de l’image : Nintendo / Future.