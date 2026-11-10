LEGO propose de gagner son énorme Godzilla, mais interdit de le construire pour participer

LEGO Ideas propose de gagner Godzilla et quatre autres ensembles dans un nouveau concours de construction. Mais le défi réserve une règle assez amusante : pour tenter de remporter le monstre, il ne faut justement pas construire Godzilla. Kong est également exclu. Les participants doivent imaginer leur propre créature.

Présenté ce 10 novembre par Brick Fanatics, le concours « Gargantuan Creatures », consacré aux créatures gigantesques, demande une scène qui raconte quelque chose. L’échelle compte davantage que la taille réelle de la maquette : un petit assemblage peut donner l’impression d’un colosse si ce qui l’entoure le montre clairement.

Un monstre original, plutôt qu’une copie de cinéma

La consigne ne consiste donc pas seulement à empiler le plus de briques possible. Il faut faire comprendre les proportions de la créature dans son environnement. Une figurine minuscule à ses pieds, un bâtiment dominé par sa silhouette ou un paysage traversé par son corps peuvent servir de repères visuels.

Ce sont des pistes de mise en scène, pas des éléments obligatoires annoncés par LEGO. Leur intérêt est simple : sans point de comparaison, une construction photographiée seule peut aussi bien représenter un animal de quelques centimètres qu’un géant. Le décor donne au spectateur les indices nécessaires.

Le personnage doit rester une création originale. Reproduire Godzilla sous un autre nom ne répondrait pas à cette demande. C’est une différence importante avec un hommage à une licence : ici, l’identité de la créature fait partie du travail demandé, au même titre que sa construction.

Cinq gagnants, avec un lot de cinq ensembles chacun

Selon les informations également détaillées par The Brick Post, cinq grands gagnants recevront chacun un assortiment composé des ensembles suivants :

21375 Godzilla ;

; 21370 E.T. the Extra-Terrestrial ;

79698 Dinosaur Fossils: Tyrannosaurus rex ;

40649 Up-Scaled LEGO Minifigure ;

71872 Ultra Dragon Battle.

Le Godzilla LEGO de 5 363 pièces est la pièce centrale de cette sélection. Sa commercialisation est annoncée pour le 27 novembre, au tarif européen de 399,99 €. Cette date concerne la sortie du produit, pas la remise des récompenses du concours. Il ne faut pas non plus confondre les cinq ensembles de chaque lot avec le nombre de gagnants.

Le 16 décembre est l’échéance annoncée, pas une garantie d’admissibilité

Les créations sont attendues jusqu’au 16 décembre, d’après les deux médias spécialisés. En revanche, nous n’avons pas pu consulter le règlement complet de LEGO Ideas pour vérifier les conditions propres aux résidents français, l’âge requis, l’horaire exact de clôture ou l’absence de frais. Nous ne présentons donc pas ce concours comme une inscription gratuite garantie depuis la France.

Avant de consacrer du temps à une candidature, le règlement officiel doit confirmer ces points ainsi que les exigences concernant les images, les constructions numériques et les éléments autorisés. Une annonce de prix ne suffit pas à établir toutes les conditions de participation.

Pour qui souhaite simplement construire sur ce thème, le défi créatif reste intéressant : imaginer d’abord ce que fait le monstre, puis placer un élément familier dans la scène pour rendre sa taille immédiatement compréhensible. Une créature géante devient beaucoup plus convaincante lorsqu’on voit ce qu’elle domine.

Crédit image : LEGO.