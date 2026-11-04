LEGO Godzilla : 5 363 pièces et 70 cm, le monstre arrive le 27 novembre

Godzilla va prendre beaucoup de place sur les étagères. LEGO a dévoilé le 3 novembre son premier modèle consacré au monstre du Monsterverse : le set Ideas 21375 rassemble 5 363 pièces et atteint 70 cm lorsqu’il est présenté avec son rayon thermique.

Sa commercialisation est annoncée pour le 27 novembre 2026, au tarif européen conseillé de 399,99 €. Il s’agit du plus grand modèle LEGO Ideas lancé à ce jour, selon la marque — une précision qui ne doit pas être confondue avec un record pour tout le catalogue LEGO.

Un modèle conçu pour changer de pose

La tête, les bras, les jambes et la queue sont articulés. Le rayon thermique peut remplacer la langue pour retrouver la silhouette du monstre en plein rugissement. Ce n’est donc pas uniquement une masse de briques figée, même si l’ensemble vise clairement l’exposition et un public adulte, avec une indication 18+.

À cette échelle, mieux vaut prévoir son emplacement avant le montage : le prix et le nombre de pièces ne sont pas les seules contraintes d’un objet de collection aussi haut.

Un second petit set accompagne le lancement

D’après les conditions annoncées par LEGO, les achats du Godzilla 21375 effectués du 27 au 30 novembre dans les circuits concernés pourront recevoir le set 40888, sous réserve des stocks disponibles. Il réunit le logo Godzilla, une empreinte et une petite évocation de Mothra en 359 pièces.

Le cadeau ne doit donc pas être considéré comme acquis indépendamment de la date, du vendeur ou du stock. Le lecteur intéressé aura intérêt à consulter les conditions affichées lors de son achat.

Pour les amateurs du kaiju, le point de rendez-vous est bien la fin novembre : l’annonce du modèle est officielle, sa présence en rayon aujourd’hui ne l’est pas.

Image : LEGO / Legendary / Toho.