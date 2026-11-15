LEGO Ideas : ce qui se joue pour une création après les 10 000 votes

Un fan dépose une maquette, dix mille personnes votent pour elle, puis LEGO examine le projet. Cette dernière étape explique pourquoi deux idées ayant obtenu le même nombre de soutiens peuvent connaître des destins différents. Pour suivre votre favorite, le statut du projet compte ensuite davantage que le compteur.

L’examen commence quand les votes s’arrêtent

Dans son aide sur les 10 000 soutiens, LEGO indique que franchir ce seuil qualifie une idée pour une phase d’examen. Les équipes évaluent si la maquette peut devenir un coffret commercial. Une fiche peut rester visible et conserver son compteur pendant cette période.

Pour savoir où en est une idée, repérez trois étapes : le compteur de soutiens, le résultat de l’examen et l’existence d’une annonce de produit. Au premier stade, les photos montrent encore la création déposée par son auteur. Elles restent utiles pour comprendre le projet, même si le modèle ne sort jamais en boîte.

Après le feu vert, le coffret reste à concevoir

Transformer une construction de fan en produit peut changer sa taille, ses pièces ou ses personnages. Le suivi des projets LEGO Ideas de Menow donne des exemples de maquettes validées dont la date et le contenu définitifs restent à annoncer.

Avant d’acheter, attendez la fiche commerciale pour connaître le nombre de pièces, les figurines, le prix et l’espace requis. Comparez alors la construction livrée aux images qui avaient convaincu les premiers votants. Une boîte plus petite peut reprendre les éléments emblématiques de la maquette sans conserver tous ses détails.