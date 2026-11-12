LEGO Ideas : de Daft Punk à Pokémon, les projets validés et ceux qui attendent encore

Le calendrier LEGO Ideas mêle des sets datés, des projets approuvés et des créations encore en examen. Godzilla a une date annoncée, le 27 novembre 2026. Pour Daft Punk, Interstellar ou Pokémon, le feu vert au projet est une étape de production. Le mois de vente, le prix et le contenu final restent à distinguer de la proposition du fan.

Ce que LEGO a retenu récemment

Le Ranger d’Interstellar de Minibrick41587, le moulin au milieu des tulipes de HisBrickMaterials et la sculpture inspirée des paysages en liège chinois de GenericBrix ont passé l’examen. Le modèle proposé pour Interstellar comprend le vaisseau et des personnages et robots du film. LEGO peut modifier les pièces, les figurines ou les dimensions au moment de mettre le coffret au point.

La compilation de Jay’s Brick Blog recense aussi le concert de Daft Punk, le Megazord de Power Rangers, le village des Schtroumpfs, un bol de ramen, une machine à coudre vintage, Yu-Gi-Oh!, Pokémon TCG, Edward aux mains d’argent, des maisons de canal d’Amsterdam, Le Vieux et la Mer, Jumanji, Universal Monsters et des kimonos. Certains projets concernent un cadeau avec achat. Un calendrier de sortie complet reste à annoncer.

Les projets encore en examen

Naruto et sa boutique de ramen, Bob’s Burgers, l’iMac G3, Hollow Knight, le taxi du Cinquième Élément et le lance-pois de Plants vs. Zombies figurent parmi les dossiers encore en suspens recensés dans le suivi. Ils peuvent être examinés à nouveau. Les images qui circulent à ce stade représentent les créations déposées, et un projet en attente n’a pas encore obtenu de lancement.

Pour suivre un favori, regardez son statut sur LEGO Ideas. Le jour où LEGO présente le coffret commercial, vous aurez les caractéristiques à comparer avec la création initiale : dimensions, nombre de pièces, figurines et prix.