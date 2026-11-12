LEGO Godzilla : pourquoi son rayon bleu est fait de briques opaques

Dans les films, les plaques dorsales de Godzilla s’illuminent avant qu’il projette son rayon thermique. Sur le modèle LEGO Ideas 21375, le rayon est bleu et opaque. Le designer Markus Rollbühler explique que ce choix sert à raccorder visuellement le rayon à la lumière simulée sur le dos du monstre.

Les plaques dorsales donnent le ton

Dans une table ronde avec les designers de LEGO, Rollbühler explique que les effets du film ont été transposés par un dégradé. Le dos utilise quatre nuances de bleu pour donner l’impression que les plaques s’éclairent. Jordan Scott, responsable du design LEGO Ideas, souligne que le bleu se fond ensuite dans le gris sombre du corps.

L’équipe ne disposait que de deux nuances de bleu transparent dans sa palette. Un rayon translucide aurait capté la lumière différemment des plaques opaques. Les designers ont donc choisi des pièces pleines pour les deux parties, afin que le rayon semble prolonger la même lueur.

Ce choix change aussi la silhouette du modèle

Sur la photo de presse, regardez d’abord les plaques près du cou, puis le rayon au-dessus de la tête. Les deux éléments ressortent sur le corps gris. La couleur fait ainsi une partie du travail que les effets lumineux font au cinéma.

Le rayon compte aussi si vous prévoyez d’exposer le modèle. LEGO annonce 70 cm de haut dans cette configuration. Le set de 5 363 pièces est annoncé pour le 27 novembre. Si vous lui réservez une étagère, mesurez la hauteur disponible dans la position que vous voulez lui donner. Notre présentation du LEGO Godzilla revient sur le contenu du set.

Crédit image : The LEGO Group.