BrickLink annonce rester indisponible au moins jusqu’au 11 novembre à 18 heures en France. Voici ce que cette formulation change si vous attendez une commande ou préparez une construction.

LEGO : BrickLink reste inaccessible, et la date annoncée ne garantit pas son retour

Impossible de retrouver une pièce, une figurine ou une commande sur BrickLink : la plateforme reste inaccessible ce 10 novembre. Sa page officielle annonce une indisponibilité au moins jusqu’au mercredi 11 novembre à 18 heures, heure de Paris. Le détail important tient dans ces mots : il s’agit d’un délai minimum, pas d’une réouverture garantie à la minute près.

Mercredi à 18 heures, au plus tôt

Le message affiché par BrickLink indique 18 heures en Europe centrale et 9 heures sur la côte ouest américaine. Pour les lecteurs français, il n’y a donc aucune conversion supplémentaire à faire.

La page ne donne pas de raison technique à cette interruption. Elle ne permet d’affirmer ni une cyberattaque, ni une perte de commandes, ni une compromission des comptes.

Dans son point publié le 10 novembre, StoneWars rappelle que l’interruption dure depuis plusieurs jours et que l’échéance précédente était fixée au lundi 9 novembre. Ce nouveau délai explique pourquoi mieux vaut attendre une reprise effective du service avant de considérer le problème comme réglé.

Une commande en cours ? Gardez vos confirmations sous la main

Si vous avez déjà acheté des pièces, commencez par retrouver les courriels conservés : confirmation de commande, référence, nom du vendeur et éventuel avis d’expédition. Cela permet de distinguer ce qui a été commandé de ce qui a réellement été envoyé, sans dépendre immédiatement de l’accès au compte.

L’indisponibilité du site ne démontre pas que votre colis s’est arrêté. Si un transporteur vous a communiqué un suivi, consultez celui-ci directement. En revanche, sans confirmation d’expédition, ne déduisez pas que la commande est partie.

Évitez aussi de racheter précipitamment le même lot pour contourner la panne. Vous pourriez vous retrouver avec deux commandes lorsque le service reviendra. Si vous échangez avec un vendeur par une adresse déjà utilisée, conservez la référence de votre commande et ne transmettez jamais votre mot de passe pour obtenir une prétendue assistance.

Pour une construction, vérifiez la liste avant de chercher une autre boutique

La difficulté est particulièrement concrète pour les créations qui demandent des éléments précis. La transformation de cette librairie LEGO en immeuble miniature illustre l’importance de comparer l’inventaire de départ et les pièces supplémentaires nécessaires.

Avant de commander ailleurs, gardez donc ensemble la référence de la pièce, sa couleur, la quantité et l’état recherché. Une forme proche ou une autre teinte peut modifier le résultat, voire empêcher un assemblage. Vérifiez également les frais de port et les minimums de commande : remplacer un seul panier par plusieurs vendeurs peut changer le coût total.

À la reprise, le premier contrôle utile sera votre historique : état des commandes, échanges avec les vendeurs et informations de paiement. La disparition du message de maintenance sera un signe de retour ; elle ne remplacera pas cette vérification de vos achats.