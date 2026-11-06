Un fan redessine la librairie LEGO pour lui faire une place dans sa ville miniature

La librairie LEGO 11379 est conçue pour se glisser entre deux livres. ABrickDreamer en a fait un bâtiment à installer dans une rue miniature. Dans sa publication du 16 octobre, le constructeur présente son projet et partage de quoi tenter la transformation : des visuels, une notice et une liste de pièces. Il précisait alors avoir commandé le set et les pièces pour réaliser le montage physique.

Le même décor change de rôle

Dans le modèle officiel, les rayonnages, les balcons et l’escalier composent une scène qu’on regarde depuis l’ouverture, comme si l’on jetait un œil entre deux livres. Dans une ville miniature, c’est la façade qui doit raconter l’histoire depuis le trottoir. Le projet d’ABrickDreamer déplace donc le point de vue : on découvre d’abord un bâtiment, puis la librairie qu’il abrite.

Le constructeur dit avoir conservé l’intérieur, légèrement élargi la structure et dessiné lui-même la façade et le toit. Sur les visuels du projet, regardez d’abord la silhouette depuis la rue, puis la manière dont les fenêtres et la toiture ferment le volume. C’est là que la transformation se voit le mieux : une scène qui occupait une fente dans une bibliothèque prend désormais sa place parmi les façades.

Avant de démonter le set 11379, ouvrez la liste de pièces

Le créateur renvoie vers la fiche de son immeuble sur Rebrickable. Si vous possédez déjà la librairie, comparez l’inventaire du montage avec celui de votre boîte avant de défaire l’original. Avoir le set de départ ne suffit pas à établir que vous possédez toutes les pièces demandées par la transformation.

Prenez aussi la mesure de l’emplacement où vous comptez mettre la librairie. Entre deux bâtiments, la largeur disponible et l’alignement du trottoir comptent autant que l’apparence de la façade. Sur une étagère, c’est l’effet de profondeur qui fait l’intérêt du modèle d’origine. La version d’ABrickDreamer montre ce que le même décor peut devenir quand on lui donne une adresse dans une ville LEGO.

Image : illustration.