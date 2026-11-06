Le son de votre Xiaomi vous déçoit ? 7 réglages HyperOS qui peuvent tout changer

Le son d’une vidéo manque de clarté alors que vos notifications sont déjà trop fortes ? Sur les Xiaomi, Redmi et POCO sous HyperOS, commencez par le réglage qui correspond à ce que vous entendez. Les options varient selon le modèle, la version et le casque connecté. Si un menu a changé de place, cherchez son nom dans les Paramètres.

Quand les voix se perdent dans la musique

1. Volume des médias. Pendant la lecture, ouvrez le panneau de volume et ajustez le niveau multimédia. Une voix trop faible dans une vidéo ne nécessite pas de relever la sonnerie ou l’alarme.

2. Dolby Atmos ou Xiaomi Sound. Dans Son et vibration, cherchez les effets audio ou le menu casque. Comparez les modes sur le même extrait, à volume proche. Si votre casque applique déjà un traitement, essayez aussi de couper Dolby Atmos pour entendre l’effet du casque seul.

3. Égaliseur. Si l’application de lecture ou celle du casque en propose un, repartez d’un réglage à plat. Modifiez ensuite une bande à la fois. Sur un morceau où les basses couvrent les paroles, les réduire légèrement peut rendre les voix plus nettes.

Quand deux applications se disputent le son

4. Volume par application. Sur les modèles qui proposent l’Assistant sonore, essayez le réglage par application pour baisser un jeu tout en gardant un podcast audible.

5. Sources audio multiples. Dans le même menu, l’option correspondante peut éviter qu’une autre source réduise le volume de votre média. Essayez-la si ce sont les interruptions qui vous gênent. Xiaomi documente l’Assistant sonore sur certains appareils.

Quand vous écoutez avec un seul écouteur

6. Balance audio. Dans Accessibilité, ouvrez Audition et vérifiez que le curseur gauche-droite est centré. Sur le Xiaomi 15, par exemple, Accessibilité se trouve dans les paramètres supplémentaires.

7. Audio mono. Cette option réunit les canaux gauche et droit. Si vous n’utilisez qu’un écouteur, elle permet d’entendre les éléments répartis sur les deux côtés. Désactivez-la pour retrouver la séparation stéréo avec les deux écouteurs.

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