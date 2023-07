Le directeur de Super Mario RPG ignorait l’existence du remake

Lors du récent Nintendo Direct, la compagnie japonaise a annoncé qu’elle préparait une version remasterisée de Super Mario RPG pour la Switch. Cette révélation a suscité une grande joie parmi les fans du célèbre jeu. Cependant, il semble qu’un des principaux acteurs de la création originale ne participera pas à ce nouveau projet.

Chihiro Fujioka, l’absence remarquée

Chihiro Fujioka, le directeur de Super Mario RPG lors de son lancement sur Super Nintendo en 1996, ne sera pas de retour pour la version Switch de Super Mario RPG. En effet, il semblerait que M. Fujioka ignorait même l’existence de ce projet jusqu’à récemment.

Are you involved in the remake? — Josh Wise (@joshxd001) June 22, 2023

Un retour inattendu

Lorsqu’un fan lui a demandé sur Twitter s’il allait participer à ce remake, Fujioka a répondu qu’il n’était pas impliqué. Il a cependant exprimé sa surprise et son plaisir à l’annonce de cette nouvelle version.

Des surprises à venir

Le remake de Super Mario RPG a déjà commencé à faire parler de lui avant même son lancement. Nous pouvons donc nous attendre à d’autres surprises à l’approche de la sortie du jeu. Restez à l’écoute pour plus d’informations à ce sujet.

Super Mario RPG : Un rappel

Super Mario RPG, sorti pour la première fois en 1996, est un jeu qui a marqué une génération de gamers. Développé par Square, maintenant connu sous le nom de Square Enix, en collaboration avec Nintendo, ce jeu a su mêler les univers colorés de Mario avec le genre RPG (Role Playing Game) traditionnellement plus sérieux et complexe.

Le joueur y incarne le célèbre plombier moustachu, Mario, dont la mission est de sauver la princesse Peach, capturée par l’inévitable Bowser. Cependant, Super Mario RPG a su se distinguer par son système de combat au tour par tour, caractéristique des jeux de rôle, ainsi que par une histoire plus développée et des personnages plus nuancés que dans les jeux de plateforme traditionnels de Mario.

Super Mario RPG est reconnu pour avoir introduit avec succès les mécanismes de RPG dans l’univers de Mario, et reste un classique du genre. La nouvelle de son retour sur la Nintendo Switch a ravi les fans de la première heure, qui attendent avec impatience de redécouvrir ce jeu mythique.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.