La légende de Zelda: Tears of the Kingdom corrige un bug majeur avec la mise à jour 1.2.0

La dernière mise à jour apporte des corrections importantes

La sortie de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” n’a pas empêché l’équipe de Nintendo de rester vigilante et engagée envers le titre. Ils nous offrent de temps à autre des mises à jour gratuites, à l’instar de la toute dernière mise à jour 1.2.0 qui vient tout juste d’être déployée.

Réparation d’un bug bloquant l’avancée des missions

Dans les notes de mise à jour, on peut lire que cette version corrige un bug majeur qui entravait la progression dans les missions principales “Un mystère dans les profondeurs” et “Le secret des ruines de l’anneau”. Ce bug affectait également certaines missions secondaires, empêchant leur achèvement. Grâce à cette mise à jour, ces problèmes devraient désormais être résolus.

Correction de problèmes mineurs

Outre ce problème majeur, d’autres problèmes plus mineurs ont été identifiés et corrigés. Par exemple, on peut mentionner un problème selon lequel les fées n’apparaissaient pas dans les lieux où elles auraient dû être présentes dans certaines conditions. De plus, un autre bug avait été découvert, empêchant les repas de Kiana du Village de Lurelin de changer sous certaines conditions.

Nouvelles fonctionnalités

En plus de ces corrections, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au jeu, en lien avec le canal d’actualités de la Nintendo Switch, accessible depuis l’écran principal de la console. Il est recommandé de consulter régulièrement cette section, car il se peut que vous receviez en retour des objets à utiliser dans le jeu lui-même.

