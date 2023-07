EA Sport FC 24 : La fin de FIFA annonce-t-elle le début du meilleur jeu de football de tous les temps ?

EA et FIFA ont annoncé il y a quelque temps qu’ils prendraient des chemins séparés après FIFA 23. Après une longue histoire de collaboration pour créer le simulateur de football le plus populaire, EA doit maintenant forger son propre chemin. Ce nouveau départ commence en 2023 avec EA Sport FC 24, leur nouveau jeu de football.

Il y a peu d’informations disponibles sur ce nouveau titre, à part le fait qu’il comprendra les principales licences des ligues les plus puissantes du monde. Cependant, la date de sortie pourrait déjà être connue de tous.

EXCLUSIVE

🚨 RELEASE DATE REVEAL 🚨

(At least this one can’t be delayed)

Check out the release date and early access details about EA Sports FC 24, the new football game from Electronic Arts and successor of FIFA 23 in my last report#FIFA #EASportsFC24 https://t.co/JZ7bOZWyTd

— billbil-kun (@billbil_kun) July 5, 2023