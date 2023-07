Midjourney défie les limites de l’IA : découvrez la nouvelle fonctionnalité qui fait trembler le marché !

Le point principal : Midjourney, le générateur d’images par intelligence artificielle, vient de déployer sa nouvelle fonctionnalité “Panning”. Similaire à leur récente fonctionnalité “Zoom out”, elle vous permet d’étendre vos images vers le haut, le bas, la gauche et la droite en cliquant sur les touches fléchées.

Midjourney just released their new “Panning” feature, allowing the camera to “pan” (or move in different directions) based on the main image!

Just press one of the four ⬅️➡️⬆️⬇️ arrows!

It seems to work well for environment images so far.

🔥 SHOW ME YOUR CREATIONS 🔥 pic.twitter.com/EGNqr3fZrP

— Kamani | The AI Alchemist 🔥 (@KamaniMadeThis) July 3, 2023