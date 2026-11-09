Un journaliste a créé avec Claude un raccourci sur Google TV. Le résultat fonctionne dans son essai, mais repose sur des accès techniques et un logiciel spécifique.

Le bouton YouTube de sa télécommande ne lui servait pas : il l’a reprogrammé avec Claude

Le bouton YouTube de sa télécommande ouvre désormais une autre application. Pour obtenir ce résultat, le journaliste Iván Linares a demandé à Claude de créer un petit logiciel pour son Google TV Streamer. La touche physique reste la même ; c’est l’action déclenchée sur le boîtier qui change.

Cette expérience publiée le 8 novembre donne une utilisation très concrète de l’IA : adapter un appareil à ses habitudes. Elle ne signifie pas que tous les téléviseurs disposent soudain d’un réglage permettant de réaffecter leurs boutons.

Il voulait garder sa télécommande, mais choisir son raccourci

Dans son récit sur Xataka, Linares explique avoir remplacé l’ouverture de YouTube par celle de Movistar Plus. Claude, utilisé depuis un ordinateur, a préparé puis installé une application chargée d’intercepter l’action du bouton. Le raccourci personnalisable d’origine du boîtier restait disponible pour une autre application.

L’auteur rapporte une réalisation d’environ dix minutes. C’est la durée de son essai, pas une promesse applicable à un téléviseur différent. Il précise également que son application se retire par désinstallation.

Le changement se fait dans Google TV, pas dans le plastique de la touche

Le montage mobilise le mode développeur, une connexion de débogage sans fil et des autorisations d’accessibilité. Ce sont ces possibilités logicielles qui rendent le détournement possible. La présence d’un bouton Netflix ou YouTube sur une télécommande ne suffit donc pas à établir sa compatibilité.

L’outil ADB utilisé dans cette expérience sert normalement aux développeurs. La documentation Android indique qu’il permet notamment d’installer des applications et d’envoyer des commandes à un appareil. L’ordinateur n’obtient pas ce contrôle par la simple présence sur le Wi-Fi : une association ou une autorisation de débogage intervient selon la configuration.

Accepter cette connexion revient à ouvrir un accès technique à l’appareil. Une commande proposée par une IA doit donc être comprise avant d’être autorisée. Son apparence soignée dans une conversation ne constitue pas une garantie sur ses effets.

Ce type de personnalisation illustre une distinction utile : changer un raccourci ne donne pas accès à un abonnement vidéo. Le service lancé doit toujours être installé, disponible dans le pays et utilisable avec les droits du compte concerné.

La première vérification n’est pas de choisir une IA

Avant d’imiter cette expérience, identifiez le système réellement utilisé. Un téléviseur peut afficher Google TV par l’intermédiaire d’un boîtier externe alors que son propre système est différent. Dans ce cas, c’est le boîtier et sa télécommande qu’il faut examiner, pas seulement la marque inscrite sur l’écran.

Vérifiez ensuite si un bouton configurable est déjà prévu : pour une seule application à ouvrir plus vite, une fonction existante évite de fabriquer et maintenir un logiciel supplémentaire. Le Google TV Streamer utilisé par le journaliste en possédait justement un.

Si une expérimentation par débogage est entreprise, la documentation Android explique aussi comment oublier l’ordinateur associé ou révoquer les autorisations. Retirer l’application créée et fermer cet accès sont deux opérations distinctes. Il serait trompeur de proposer une commande universelle à recopier pour tous les modèles.

Menow avait suivi une démarche voisine avec une interface alternative de tapis de course développée avec Claude. Dans les deux cas, l’intérêt est le même : une adaptation ciblée pour un appareil précis. L’IA accélère le développement ; elle ne supprime ni les permissions, ni les différences entre systèmes, ni la nécessité de pouvoir revenir en arrière.