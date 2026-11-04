Un propriétaire a créé avec Claude Code une interface pour son NordicTrack. Netflix fonctionne, mais le projet reste limité à une configuration précise.

Son tapis de course impose un abonnement pour Netflix : il utilise Claude pour reprendre la main

Le grand écran était l’un des attraits de leur tapis de course. Pour y utiliser Netflix ou Crunchyroll, ce couple devait pourtant passer par un abonnement iFIT, en plus de ses abonnements vidéo, raconte Android Authority. Le propriétaire a choisi une autre voie : développer, avec Claude Code, son propre écran d’accueil.

Le résultat s’appelle Treadmill Home. Ce projet public remplace l’interface d’accueil du NordicTrack et affiche les applications vidéo avec les informations de l’entraînement. Il ne rend pas Netflix gratuit : il retire la dépendance à la connexion iFIT pour ouvrir les applications installées.

Une nouvelle interface autour du logiciel qui fait tourner le tapis

La capture publiée dans le dépôt montre les raccourcis Netflix et Crunchyroll, ainsi qu’une barre d’informations et des commandes d’exercice. Vitesse, inclinaison, durée et distance restent visibles. Les boutons physiques continuent de fonctionner selon son auteur.

Le projet ne réécrit pas le pilotage matériel du moteur. Il s’appuie sur le service GlassOS d’iFIT, en reprenant des travaux du projet QZ. C’est une nuance importante dans cette histoire : l’IA a aidé à fabriquer une interface et ses interactions, elle n’a pas remplacé à elle seule toute l’électronique de la machine.

Le dépôt indique que le logiciel a été construit avec Claude Code. Le récit relayé ce 4 novembre évoque environ un jour et demi de travail. Cela décrit l’expérience d’un bricoleur sur son équipement, pas une durée garantie pour convertir un autre modèle.

Un seul modèle testé, et Netflix reste en définition standard

La compatibilité documentée se limite au NordicTrack Commercial 2250, sous GlassOS 2026.06.26 et Android 9. Les anciennes consoles iFIT antérieures à GlassOS sont exclues ; les autres modèles ne sont pas validés.

Le matériel impose aussi une limite vidéo : sa certification Widevine L3 cantonne Netflix à la définition standard. L’interface alternative ne transforme donc pas l’écran 1080p du tapis en lecteur Netflix Full HD. L’installation exige en outre des manipulations de développement, et une mise à jour ou une réinitialisation peut annuler les modifications.

Le risque dépasse celui d’un simple lanceur Android

Le programme reste non officiel et peut affecter la garantie. Son auteur souligne que les commandes d’arrêt physiques et la clé de sécurité doivent conserver leur rôle. Sur une machine motorisée, une interface qui semble répondre correctement ne suffit pas à démontrer la sécurité de l’ensemble.

Ce projet est surtout révélateur d’une nouvelle forme de bricolage : un utilisateur peut désormais se faire aider pour adapter un appareil qu’il possède déjà. Le code public permet d’examiner ce qui a été construit ; il ne constitue ni une validation de NordicTrack ni une certification de sécurité.

Capture : Crawler757, Treadmill Home, dépôt sous licence MIT.