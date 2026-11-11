La pomme lumineuse est de retour sur le MacBook Pro : iFixit a ouvert l’écran pour comprendre comment

Sur le MacBook Pro à écran PROLED XDR, la pomme du capot s’allume de nouveau. iFixit a démonté la machine pour voir comment Apple obtient cet effet avec une dalle OLED. Le détail le plus utile pour un propriétaire est apparu en cours de démontage : accéder à l’intérieur du capot risque de coûter l’écran lui-même.

Quatre LED derrière le logo

Sur les anciens portables Apple à écran LCD, une partie de la lumière du rétroéclairage pouvait traverser le logo. Une dalle OLED produit sa lumière au niveau des pixels. Dans ce MacBook, iFixit a trouvé un éclairage séparé : quatre LED et un diffuseur répartissent la lumière derrière la pomme.

Le démontage vidéo montre le module d’éclairage vers 7 min 46. On peut y voir les pièces qui produisent le résultat, là où une photo du capot ne montre que le logo allumé.

Ce qui complique une réparation de l’écran

iFixit a pu retirer l’ensemble écran. Ouvrir ensuite le capot pour accéder aux éléments internes a endommagé la dalle dans son essai. Cette distinction compte si le problème concerne une pièce située dans le capot : l’intervention et le devis ne seront pas les mêmes si le réparateur peut changer une pièce isolée ou doit remplacer l’ensemble.

Le démontage a aussi donné un résultat plus encourageant côté électronique. Après un échange de carte logique et une procédure de calibration, iFixit indique avoir retrouvé le fonctionnement de l’écran tactile et de Touch ID. Cela renseigne sur l’exemplaire démonté. Un devis dépendra toujours de la panne et des pièces disponibles.

Si la pomme lumineuse vous intéresse pour son rendu, Menow a aussi expliqué comment un logiciel l’anime au rythme de la musique. Ici, le démontage explique pourquoi le logo peut s’allumer indépendamment de la dalle.

Visuel de couverture : iFixit.