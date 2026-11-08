Backglow règle le logo lumineux des nouveaux MacBook Pro. Fonctions gratuites, modes musique et Claude Code, prix et compatibilité : les détails utiles.

MacBook Pro : ce logiciel fait pulser la pomme au rythme de votre musique

Le logo lumineux du MacBook Pro peut servir à autre chose qu’à décorer son capot. Avec Backglow, le développeur Juan Buis propose de le faire pulser au rythme de la musique ou de l’utiliser comme signal lorsque Claude Code réclame de l’attention. Ces deux fonctions appartiennent à la version payante de l’application.

La luminosité du logo devient un réglage à part

Le projet Backglow est réservé aux nouveaux MacBook Pro équipés d’un écran PROLED XDR et d’un logo éclairé, selon la FAQ de son créateur. Un MacBook plus ancien n’est donc pas compatible simplement parce que sa pomme s’illumine elle aussi.

La version gratuite permet de régler la luminosité du logo, de maintenir un éclairage fixe, de l’éteindre et d’activer une respiration dont la vitesse est réglable. Cette dernière fait varier progressivement l’intensité, dans l’esprit des anciens témoins de veille des Mac.

Le réglage concerne le logo, pas la luminosité de l’écran. On peut donc agir sur le capot sans assombrir la dalle devant soi. C’est précisément la différence entre ce contrôle indépendant et un éclairage qui suit simplement celui de l’affichage.

La musique et les alertes de Claude Code passent par Backglow Pro

Le créateur annonce deux modes supplémentaires : « Music » suit le rythme de la musique ; « Agents » traduit l’activité de Claude Code par des pulsations et signale qu’une intervention est nécessaire. Le tarif présenté est un paiement unique de 9 dollars au lancement pour un Mac, puis 15 dollars. Il ne s’agit donc pas d’un abonnement mensuel. Aucun équivalent en euros n’est confirmé ici.

Le mode musique n’écoute pas le microphone

Une réaction au son peut soulever une question légitime : l’application écoute-t-elle la pièce ? Selon sa FAQ, Backglow analyse la sortie audio du Mac, pas le microphone. Autrement dit, elle suit le son joué par l’ordinateur ; elle n’a pas besoin d’entendre la musique à travers les haut-parleurs pour adapter l’éclairage.

Le développeur précise également que ce traitement reste local, sans enregistrement ni envoi. C’est une déclaration de l’éditeur, pas le résultat d’un audit de sécurité réalisé par Menow. Elle permet néanmoins de comprendre ce que le mode Music est censé utiliser pour fonctionner.

Un signal visible du côté du capot

Le principe intéressera surtout ceux qui veulent connaître l’état d’une tâche sans ajouter un son. Un signal visuel peut indiquer qu’une opération travaille encore ou attend une réponse ; il ne remplace cependant ni le message détaillé ni la vérification de ce que l’assistant demande.

L’emplacement change aussi l’usage : le logo se trouve derrière l’écran. Son intérêt dépend donc de la disposition du bureau et de la position de l’utilisateur. Il serait excessif de promettre un témoin universellement plus pratique qu’une notification à l’écran.

Il est possible de revenir au fonctionnement habituel : quitter Backglow rétablit le comportement d’Apple, précise la FAQ. Une exception est annoncée si le logo a été désactivé avec le mode « Off » ; il ne faut donc pas supposer qu’une fermeture de l’application le rallumera systématiquement.

Le plus simple est de commencer par les réglages gratuits sur un Mac compatible. Ils permettent de voir si cet éclairage a un intérêt dans sa propre installation avant de payer pour la musique ou les signaux liés à Claude Code.