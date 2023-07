La Galaxy Watch 6 grandit à vue d’œil : Ce sera la plus grande montre connectée de Samsung

Renommé pour ses montres connectées élégantes, Samsung semble désormais vouloir s’adapter aux préférences des personnes qui apprécient les appareils plus massifs. Les récentes rumeurs indiquent que la Galaxy Watch 6 Classic pourrait être la plus grande montre que Samsung ait jamais produite. L’anticipation est à son comble alors que nous nous approchons de la conférence Samsung Unpacked 2023.

Le décompte avant la conférence Samsung Unpacked 2023 est lancé

Il reste un peu plus d’une semaine avant la conférence Samsung Unpacked 2023. De plus en plus d’informations concernant les nouveaux appareils que Samsung présentera officiellement le 26 juillet sont en train de fuiter. Ce n’est pas vraiment une fuite à proprement parler, mais plutôt des partenaires autorisés de Samsung qui partagent des informations sur les nouveaux produits un peu en avance. C’est exactement ce qui s’est passé avec la Galaxy Watch 6.

Qu’attendre de la Galaxy Watch 6 ? En un mot : Grandeur

Le magasin coréen Funshop, partenaire autorisé de Samsung, a publié hier sur son site toutes les options de taille de la toute nouvelle Galaxy Watch. Bien que l’offre ait été modifiée et que les informations complètes sur les tailles de la montre aient disparu du site, rien n’échappe à Twitter.

Les informations capturées par BullsLab Jay dans une capture d’écran suggèrent que nous devrions nous attendre à quatre variantes de taille : la Galaxy Watch 6 en tailles de 40mm et 44mm, et la Galaxy Watch 6 Classic en tailles de 43mm et 47mm. Par conséquent, la GW6 Classic sera non seulement la plus grande montre intelligente jamais produite par Samsung, mais également l’une des plus grandes disponibles sur le marché.

Un aperçu visuel détaillé de la Galaxy Watch 6

Parallèlement, l’utilisateur SnoopyTech a partagé une galerie de plus de 80 photos présentant les toutes nouvelles Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic dans toutes leurs variantes de couleurs. Les photographies confirment de nouveau la rumeur qui circule depuis des semaines sur le grand retour de la couronne rotative dans les smartwatches Samsung.

