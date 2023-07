Viewsonic X11-4K : le Géant méconnu qui bouleverse l’univers des projecteurs 4K

Intensément lumineux, compatible HDR et d’un design splendide, le projecteur Viewsonic X11-4K semble à première vue sans défaut. Face à des spécifications alléchantes, une seule question subsiste : la théorie se confirme-t-elle en pratique ? J’ai mené l’enquête.

Spécifications impressionnantes du Viewsonic X11-4K

Ayant entendu et lu de nombreuses critiques élogieuses sur son prédécesseur, le modèle X10, j’étais impatient de tester le X11-4K. Les promesses sont belles : le projecteur à courte portée X11-4K supporte totalement le format Ultra HD, aussi bien en termes de résolution qu’en ce qui concerne le HDR (HDR10 et HLG). D’un poids de 4,1 kg et mesurant 338 x 272 x 120 mm, il est facilement transportable grâce à sa poignée intégrée.

Luminosité et rendu sonore : que vaut-il vraiment ?

Le X11-4K prétend offrir une luminosité de 2400 lumens et une couverture à 125% de la palette de couleurs Rec.709. Il est également équipé d’un système audio co-développé avec Harman Kardon. Mais que vaut-il réellement ?

Le Viewsonic X11-4K est indéniablement un projecteur élégant. Il est difficile de ne pas être impressionné par l’attention que Viewsonic a portée à la conception de cet appareil : le choix des couleurs, la forme du boîtier, les finitions et les boutons… Tout a été conçu avec un grand respect pour l’utilisateur.

Une télécommande de qualité supérieure

La télécommande mérite aussi une mention spéciale, un détail souvent négligé par les fabricants de projecteurs. Elle est fabriquée avec un matériau de très haute qualité et tient parfaitement en main, avec des boutons bien disposés et faciles à utiliser.

Connexion et fonctionnalités : Quelques réserves

Le X11-4K propose une variété de connexions : deux ports HDMI et trois ports USB, un des HDMI étant compatible ARC mais malheureusement pas eARC. Ce qui signifie qu’il est facile d’y connecter un système audio externe, mais celui-ci pourrait ne pas être pleinement exploité en raison de l’absence de support pour eARC. On retrouve également des ports analogiques et optiques, ainsi qu’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi.

Cependant, l’absence d’un véritable store d’applications est décevant. L’interface du système AOSP utilisé est agréable, traduite en plusieurs langues et intelligemment conçue, mais ne compte pas sur la présence d’applications. L’unique application disponible pour Netflix nécessite même l’usage d’une souris pour son fonctionnement, une situation incongrue. Il semble donc que le X11-4K soit surtout conçu pour la lecture de contenus via HDMI ou à partir de supports de stockage. L’expérience de streaming sans l’aide d’un autre appareil est quasi inexistante.

Qualité d’image et de son : le Viewsonic X11-4K est-il à la hauteur de ses promesses ?

Heureusement, il y a aussi des aspects positifs à noter. Même si la plateforme de télévision intelligente laisse à désirer, la facilité avec laquelle le firmware guide l’utilisateur à travers la configuration est à souligner. Le X11-4K analyse constamment l’image qu’il produit et effectue automatiquement et très efficacement des corrections de perspective et de géométrie. Si ces corrections ne peuvent être réalisées sans intervention de l’utilisateur, celui-ci est guidé pas à pas.

En termes de performance, le X11-4K est conforme à sa fiche technique. Son seul véritable inconvénient est l’absence d’un objectif à focale variable, ce qui signifie qu’il dépend de son emplacement pour ajuster la taille de l’image ou du zoom numérique, qui affecte malheureusement la résolution. La température de couleur en usine est réglée à 9300 kelvins, mais elle peut être modifiée pour atteindre 7000 kelvins.

Performances en jeu vidéo et qualité sonore

Malgré l’absence de certaines fonctionnalités de jeu les plus récentes, comme le HFR ou le VRR, le décalage de l’entrée mesuré est inférieur à 40 ms, ce qui est satisfaisant pour la plupart des usages en dehors de l’e-sport.

Le système sonore mérite également d’être mentionné : il offre une performance impressionnante et dépasse la qualité de nombreux soundbars de milieu de gamme. Le système de 20 watts est étonnamment puissant et offre une grande dynamique, notamment dans les basses. De plus, le X11-4K est relativement silencieux, ce qui ne gâchera pas votre expérience de visionnage.

Le Viewsonic X11-4K est-il un bon choix ?

Pour évaluer correctement ce produit, il faut aussi prendre en compte son prix. Aujourd’hui, le X11-4K coûte 6750 zł, soit environ 1500 euros. Il se positionne en concurrent direct de produits tels que l’Optoma UHD41A ou le BenQ TK800M.

Au final, malgré son absence d’eARC et d’un magasin d’applications fonctionnel, le X11-4K offre une excellente qualité d’image et un son remarquable pour sa catégorie de prix. Il est élégant et facile à utiliser. Compte tenu de son prix, je le recommande sans hésiter.