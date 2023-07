Événement exceptionnel chez Bouygues Telecom : Précommandez le nouveau Nothing Phone (2) et recevez un cadeau exclusif !

Vous l’attendiez tous, et il est enfin là ! Le nouveau Nothing Phone (2) fait son entrée fracassante chez Bouygues Telecom. Ce téléphone, doté de la nouvelle interface Glyph et du Nothing OS 2.0, a tout pour plaire aux amateurs de technologie. Et si on vous disait qu’il est maintenant disponible en précommande ?

Ce n’est pas tout, Bouygues Telecom a réservé une surprise spéciale pour ceux qui précommanderont le Nothing Phone (2) : une paire d’écouteurs Ear (stick) offerte pour chaque achat ! Oui, vous avez bien lu. Vous n’obtenez pas seulement un téléphone incroyable, mais aussi une paire d’écouteurs de haute qualité pour vous accompagner dans toutes vos aventures sonores.

De plus, si vous vendez votre ancien mobile, Bouygues Telecom vous offre un bonus de reprise de 50€ lors de l’achat de ce téléphone. Que demander de plus ?

N’attendez plus, il est temps de vous offrir ce petit bijou de technologie. Choisissez la couleur qui vous convient le mieux, entre le gris et le blanc, et optez pour la capacité de mémoire qui répond le mieux à vos besoins, 256 Go ou 512 Go.

Rappelons que cette offre est limitée dans le temps : elle expire le 20 juillet. Alors, qu’attendez-vous ? Précommandez dès aujourd’hui le Nothing Phone (2) et profitez de tous ces avantages exclusifs !

#Nouveau 📢 Le Nothing Phone (2) est disponible en précommande chez Bouygues Telecom jusqu’au 20 juillet 📱 Psst, une paire d’écouteurs Ear (stick) offerte pour tout achat d’un #NothingPhone2 🎁 RDV par ici 👇 Cc @nothing — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) July 17, 2023



Vous êtes prêt à plonger dans l’univers du Nothing Phone (2) ? Cliquez ici pour précommander votre nouveau compagnon de vie digitale et bénéficier de cette offre inédite !