Le Nothing Phone (2) de Carl Pei : Prix et spécifications dévoilés

Attendu avec impatience : le Nothing Phone (2)

Le lancement du deuxième smartphone de Carl Pei, le Nothing Phone (2), est très attendu. Ce nouveau dispositif se distingue par son design unique et offre une forte puissance, tout en restant à un prix abordable.

Un succès confirmé de la première génération

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here’s some news – it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa — Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023

La première génération du Nothing Phone a offert des performances impressionnantes à un prix raisonnable. C’était cependant un appareil de milieu de gamme qui ne pouvait rivaliser avec les smartphones phares de la concurrence. Avec la deuxième génération, la puissance a été confirmée, et de nouvelles informations ont été révélées.

Le Nothing Phone (2) : un prix plus élevé

Le Nothing Phone (2) sera plus cher que le Phone (1). Mais combien cela coûtera-t-il ?

Dévoilement officiel prévu pour le 11 juillet

La date officielle de lancement du prochain Nothing Phone a été fixée au 11 juillet de cette année. Il reste donc moins de trois semaines avant le lancement, et nous savons presque tout sur ce produit. L’avancement le plus significatif par rapport au Phone (1) sera le processeur utilisé. Le Nothing Phone (2) utilisera en effet le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, produit par TSMC avec un processus de 4 nm.

Prix prévu en euros

Cela signifie que le smartphone doit être plus cher et il le sera effectivement. Le site Dealabs a publié les prix en euros qui seront pratiqués dans les magasins français. Nous parlons de 729 euros pour la variante 8/256 GB et de 849 euros pour la version 12/512 GB. Pour rappel, le Phone (1) en version 8/128 GB avait un prix initial de 469 euros.

Un prix plus élevé pour des composants améliorés

Le modèle actuel, Nothing Phone (1), repose sur le processeur Snapdragon 778G de milieu de gamme, produit avec une technologie de 6 nm. Bien qu’il s’agisse d’un processeur puissant, les unités de la série 8 de Qualcomm offrent la plus haute performance. Et c’est exactement ce que nous pouvons attendre du Nothing Phone (2). De plus, le nouveau smartphone devrait également être équipé d’un système à double caméra et d’une interface Glyphs (c’est-à-dire des barres LED) à l’arrière de l’appareil.

Des rumeurs sur le design

F a k e — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2023



Il y a eu des rumeurs récentes selon lesquelles le Phone (2) aurait un bord arrondi similaire à l’iPhone 11, mais Carl Pei a démenti cette information, suggérant que le smartphone conservera des bords coupés rappelant le design des dernières générations d’iPhone. Le nouveau smartphone Nothing sera dévoilé dans moins de trois semaines et nous verrons alors si les prix mentionnés ci-dessus sont confirmés.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : Microsoft Edge : un nouveau mode d'écran partagé caché