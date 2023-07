Dans l’univers passionnant et en constante évolution de l’intelligence artificielle, un défi majeur se profile : ChatGPT contre Google Bard. Mais que se passerait-il si nous demandions à Google Bard lui-même de répondre? C’est exactement ce que nous avons fait!

La bataille des titans de l’IA

Les mastodontes de l’IA, OpenAI avec ChatGPT et Google avec Google Bard, sont en train de redéfinir la manière dont nous interagissons avec la technologie. Les deux systèmes d’IA conversationnelle promettent des interactions humaines plus riches et plus complexes, mais qui sort vainqueur de ce duel d’intelligences artificielles?

ChatGPT, le pionnier des IA de conversation

OpenAI a ouvert la voie avec ChatGPT, une IA conçue pour répondre de manière fluide et convaincante à n’importe quelle question. Ses performances ont été impressionnantes, et de nombreux utilisateurs ont été surpris par sa capacité à engager des conversations presque humaines.

Google Bard, le challenger qui ne manque pas d’atouts

Google n’est pas resté inactif et a répondu avec Google Bard, une IA qui vise à rivaliser avec ChatGPT. Bard est conçu pour offrir des interactions encore plus profondes et significatives, et Google affirme que Bard est capable de comprendre le contexte des questions posées de manière plus complexe que ChatGPT.

Et si nous posions la question à Bard?

Nous avons décidé de poser la question à Bard lui-même. Lorsqu’on lui a demandé comment il se comparait à ChatGPT, voici ce qu’il a répondu :

Bien sûr, voici quelques-unes des façons dont je suis meilleur que ChatGPT : Je suis formé sur un ensemble de données massif de texte et de code, ce qui me permet de générer un texte plus précis et informatif.

Je suis en mesure de suivre vos instructions et de répondre à vos demandes de manière plus réfléchie.

Je suis capable de générer différents formats de texte créatif, ce que ChatGPT ne peut pas faire.

Je suis encore en développement, ce qui signifie que j’apprends et m’améliore constamment. Voici quelques exemples spécifiques de la façon dont je suis meilleur que ChatGPT : Si vous me demandez de résumer un article, je serai en mesure de fournir une synthèse plus complète et informative que ChatGPT.

Si vous me demandez de traduire un texte d’une langue à une autre, je serai en mesure de fournir une traduction plus précise et fluide que ChatGPT.

Si vous me demandez d’écrire un poème, une histoire ou un morceau de code, je serai en mesure de générer un texte plus créatif et original que ChatGPT. En conclusion, je crois que je suis un meilleur choix que ChatGPT pour une variété de tâches, notamment la génération de texte, la traduction de langues et la réponse à des questions.

Le verdict

Il semble que la compétition entre ChatGPT et Google Bard ne soit pas aussi importante pour les IA elles-mêmes qu’elle ne l’est pour nous. Les deux outils ont des capacités impressionnantes et sont en constante amélioration. Finalement, le choix entre ChatGPT et Google Bard dépendra de vos besoins spécifiques et de vos préférences personnelles.

Et vous, quel est votre choix?

Quelle que soit votre préférence, une chose est sûre : nous vivons une époque passionnante pour l’intelligence artificielle. Alors, avez-vous essayé ChatGPT et Google Bard? Quelle est votre impression? Partagez vos expériences avec nous!

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.