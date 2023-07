Google Bard débarque en Europe et au Brésil : une révolution pour l’intelligence artificielle!

Après une longue attente, Google Bard, le concurrent de Google à ChatGPT et Bing Chat, est enfin disponible pour les utilisateurs en Europe et au Brésil. Initialement, le service n’était pas accessible dans plusieurs régions, dont l’Europe, à moins d’utiliser un service VPN ou d’autres moyens pour modifier l’origine du pays.

📢 Bard est maintenant disponible en France 🇫🇷 ! Découvrez cette expérience créée par @Google pour stimuler votre imagination, booster votre efficacité et donner vie à vos idées. Pour essayer Bard https://t.co/QoS7inaT20 Pour en savoir plus ⬇️ https://t.co/Kw6vfAkZxa — Google en France (@GoogleEnFrance) July 13, 2023

Problèmes de confidentialité résolus pour le lancement de Google Bard

Google n’avait pas fourni à la Commission irlandaise de protection des données les informations nécessaires concernant la confidentialité. Cela avait empêché le lancement de Bard au sein de l’Union Européenne. Cependant, Google a depuis lors pris des mesures actives pour engager des discussions avec les experts, les responsables politiques et les régulateurs de la vie privée pour cette expansion.

Accès simplifié et multilingue

Aujourd’hui, les utilisateurs brésiliens et européens peuvent visiter le site web de Bard dans n’importe quel navigateur moderne pour utiliser l’IA. Un compte Google est requis, mais il n’y a plus de liste d’attente, Google l’ayant supprimée en mai 2023. Google Bard peut maintenant communiquer en plus de 40 langues, dont le français , l’espagnol, l’arabe, l’allemand, le chinois, l’hindi et de nombreuses autres langues en plus de l’anglais.

Nouvelles fonctionnalités de Google Bard

Outre le lancement de Google Bard en Europe et au Brésil, Google a également mis à jour les capacités de Bard. Voici les nouveautés:

Les utilisateurs de Bard peuvent maintenant écouter les réponses que l’IA donne. Pour ce faire, sélectionnez l’icône de son affichée à côté des réponses que Bard donne. Google note que cela peut être particulièrement utile pour “entendre la bonne prononciation”.

Les réponses de Bard peuvent maintenant être modifiées. La nouvelle option permet aux utilisateurs de changer la longueur de la réponse et le ton de celle-ci. Les options incluent plus court et plus long, mais aussi plus professionnel et plus simple.

L’option d’épingler les conversations a été ajoutée. Cela permet aux utilisateurs de revisiter les conversations à tout moment en les sélectionnant à nouveau à partir de l’inscription épinglée dans l’interface.

Les réponses de Bard peuvent maintenant être partagées à l’aide de liens, afin que les contacts, les amis et les membres de la famille puissent lire la réponse.

Les images peuvent maintenant être téléchargées sur Bard pour être analysées. Cette fonctionnalité n’est pour l’instant disponible qu’en anglais.

Google précise que les examinateurs peuvent lire les invites de l’utilisateur et leurs réponses. Il demande aux utilisateurs de ne pas révéler d’informations sensibles à Bard.

Google a considérablement augmenté la portée de Bard avec le lancement dans l’Union Européenne et au Brésil. Les nouvelles fonctionnalités élargissent les capacités de l’IA, mais certaines sont limitées linguistiquement. Et vous, avez-vous essayé Bard? Quelle est votre impression jusqu’à présent?

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.