Un remake légendaire du Need For Speed Most Wanted pourrait bientôt voir le Jour !

Si vous êtes un amateur de la série légendaire Need For Speed, préparez-vous à être ravi ! Des rumeurs circulent selon lesquelles EA pourrait relancer le célèbre Need For Speed : Most Wanted en tant que remake l’année prochaine. Préparez-vous à plonger dans l’histoire unique, les chansons cultes, et le tout avec des graphismes améliorés !

🎮 Le retour d’une époque dorée des jeux vidéo 🎮

La période dorée de la série Need For Speed est révolue depuis longtemps. Pour beaucoup de joueurs, les premières éditions étaient les meilleures, et malheureusement, la qualité a progressivement décliné. Les titres ont trouvé de moins en moins de joueurs, comme en témoigne le dernier lancement “Unbound”, qui six mois après sa sortie, était disponible à des prix réduits de 70%. Ce phénomène en dit long sur le jeu.

🔧 Un remake pour attirer de nouveau les joueurs 🔧

Il va sans dire que le meilleur moyen de regagner l’intérêt des joueurs est de proposer un remake, et EA en est bien conscient. Selon les rumeurs, Need For Speed Most Wanted pourrait bientôt bénéficier d’un remake.

🎬 Des révélations d’une actrice ? 🎬

Une information circule selon laquelle EA serait en train de travailler sur une version remaniée du légendaire Need For Speed. Sur ses réseaux sociaux, Simone Bailly, l’actrice qui a prêté sa voix à la partenaire du sergent Cross dans le premier Need For Speed Most Wanted en 2005, aurait annoncé la sortie du jeu. Jetez un œil à cette capture d’écran.

🎉 Un succès probable pour le Remake de Need For Speed Most Wanted 🎉

Le Need For Speed Most Wanted Remake pourrait connaître un succès similaire à l’original – le jeu, sorti sur PC, Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, GameCube, Nintendo DS et Game Boy Advance, s’est vendu à 16 millions d’exemplaires. Après la sortie prévue en 2024 du jeu remanié, les anciens aficionados qui ont passé des dizaines, voire des centaines d’heures à jouer, pourraient être ravis de retourner à cette même superbe histoire (ainsi qu’aux chansons cultes disponibles à la radio), mais cette fois sur du matériel beaucoup plus performant et avec des graphismes améliorés.

⚠️ Des rumeurs à confirmer ⚠️

Bien entendu, cette information n’est pas encore confirmée et tant que le jeu n’est pas officiellement annoncé, il serait préférable de prendre avec prudence les déclarations de l’actrice.

