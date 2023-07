Le processeur Apple M3 arrive: Un monstre de performance à l’horizon!

Un vent nouveau souffle dans l’univers des ordinateurs. Selon des informations récentes, le lancement du très attendu processeur Apple M3 est à nos portes, devançant même les prévisions les plus optimistes. Les premiers ordinateurs estampillés de la pomme à en être équipés pourraient voir le jour avant la fin de l’année.

Le dévoilement du processeur M3: Une question de mois

La sortie du nouvel ensemble M3 est une affaire de quelques mois. Les dernières nouvelles, apparues à la mi-mai, laissaient envisager un lancement à la fin de cette année, voire au début de la suivante. Pourtant, il semblerait qu’Apple ait décidé d’accélérer le processus. Ce nouveau chipset sera le cœur de la prochaine génération de MacBooks, apportant une puissance de calcul encore plus élevée.

Les nouveaux MacBooks équipés du processeur Apple M3 arrivent bientôt

🔴#Apple se prépare à lancer ses premiers Mac Apple Silicon M3 en octobre, selon @markgurman 🖥️ On peut espérer voir un nouveau MacBook Air M3, un MacBook Pro M3 et un iMac M3 Quel est le Mac M3 que vous attendez le plus ? pic.twitter.com/kc5jg96owp — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) July 16, 2023

Les modèles M1 et M2 seront bientôt relégués au second plan. Le réputé Mark Gurman a récemment partagé des informations concernant les projets d’Apple pour cette année. Parmi ceux-ci, l’annonce d’une présentation de nouveaux ordinateurs signés Apple dès cet automne. Lors de la dernière conférence, nous avons découvert de nouveaux produits comme le Mac Studio, le Mac Pro équipé du puissant chipset M2 Ultra, ainsi que le nouveau MacBook Air avec son écran de 15 pouces.

Le processeur M3 pour une nouvelle gamme d’ordinateurs

Ces nouveaux ordinateurs seront dotés du tout nouveau processeur M3. Au moins trois lignes de produits, l’iMac, le MacBook Air de 13 pouces et le MacBook Pro de 13 pouces, seront lancées en octobre, soit quelques semaines après la présentation des iPhone 15 de cette année, qui devrait avoir lieu en septembre.

La technologie de pointe du processeur M3

Tant l’Apple M1 que l’Apple M2 étaient basés sur un processus lithographique de 5 nm, mais le nouveau M3 sera produit en technologie 3 nm, tout comme l’Apple A17 Bionic pour les iPhone 15 Pro. Une lithographie plus fine signifie évidemment une consommation d’énergie réduite et une performance accrue. En plus de cela, le fabricant introduira certainement d’autres changements.

De toute évidence, le monde de la technologie est sur le point de vivre une véritable révolution avec l’arrivée de l’Apple M3. Les amateurs de la marque à la pomme peuvent se préparer à accueillir des machines plus performantes, plus efficaces et plus économes en énergie.