iQOO Z12 Lite : une batterie de 8 000 mAh se précise, avec un point à surveiller

Le prochain iQOO Z12 Lite 5G pourrait associer une grosse batterie à une recharge de 33 W. Une fuite publiée le 5 novembre par Paras Guglani sur PassionateGeekz décrit ce téléphone encore non annoncé. Le chiffre attire, mais il faut lire les deux caractéristiques ensemble.

Le modèle I2603 serait équipé d’un Dimensity 7400 Turbo, avec jusqu’à 256 Go de stockage. La même publication évoque OriginOS 6 sur Android 16. Elle présente ces éléments comme des informations obtenues en amont, pas comme une fiche confirmée par iQOO.

Une grosse réserve ne dit pas combien de temps dure une recharge

Les 8 000 mAh indiquent une capacité électrique. Les 33 W correspondent à une puissance de recharge annoncée. Diviser directement ces deux nombres ne donne donc pas une durée : les unités diffèrent, et la puissance varie pendant la recharge. La distinction entre capacité, recharge et encombrement est aussi au cœur de notre comparaison du Galaxy A57 et du POCO X8 Pro. Aucun chronométrage du Z12 Lite n’accompagne cette fuite.

Pour quelqu’un qui recharge la nuit, la réserve d’énergie pourrait compter davantage que la vitesse. Pour un utilisateur qui branche son téléphone quelques minutes avant de partir, il faudra surtout connaître la quantité récupérée pendant ce court passage sur secteur. À ce stade, promettre deux jours d’autonomie ou une recharge complète en une heure serait inventer un résultat.

La publication de Paras Guglani évoque aussi un écran de 6,77 pouces à 120 Hz et un capteur principal de 50 mégapixels. Ces détails restent à confirmer, comme la date, le prix et les pays de commercialisation. Une autre appellation, Z12 SE, est envisagée selon les marchés : aucun de ces noms ne constitue une annonce française.